Художник проиллюстрировал психические расстройства (фото)

Косс называет себя «послом психического здоровья». Он отмечает, что в обществе тема психических заболеваний до сих пор табуирована, а к людям с такими расстройствами относятся с откровенной неприязнью, называя их «больными» и «чокнутыми».

Художник создал цикл еще в 2016 году, но начал обнародовать его в соцсетях в октябре 2018-го, в рамках флешмоба Inktober. Это популярный челлендж, который длится весь октябрь. Художники публикуют каждый день по одной из своих работ. Кроме того, именно в октябре отмечают Всемирный день психического здоровья.