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14:21 (мск), источник: Mail Новости

Художник проиллюстрировал психические расстройства (фото)

Общество должно бороться с предубеждениями и табу в отношении людей с такими заболеваниями, считает он.

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Художник Шон Косс создал цикл иллюстраций на тему психических расстройств.

Косс называет себя «послом психического здоровья». Он отмечает, что в обществе тема психических заболеваний до сих пор табуирована, а к людям с такими расстройствами относятся с откровенной неприязнью, называя их «больными» и «чокнутыми».

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Тревожный невроз

Художник создал цикл еще в 2016 году, но начал обнародовать его в соцсетях в октябре 2018-го, в рамках флешмоба Inktober. Это популярный челлендж, который длится весь октябрь. Художники публикуют каждый день по одной из своих работ. Кроме того, именно в октябре отмечают Всемирный день психического здоровья.

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Делирий
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Стокгольмский синдром
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Сепарационная тревога
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Диссоциальное расстройство личности
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Биполярное аффективное расстройство
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Обсессивно-компульсивное расстройство

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