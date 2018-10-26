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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

ОМС нагнало страху

Фонд обязательного медстрахования разъяснил, что порядок замены полисов не меняется.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Заменить старый полис ОМС на документ нового образца по-прежнему можно в любое время в течение года, пояснил в пятницу Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). Перерыв в два месяца с 1 ноября до 1 января возникает только для граждан, которые решили сменить страховую компанию, но такая пауза в соответствии с законодательством возникает каждый год. Эксперт подчеркнул в беседе с корреспондентом «Ъ», что даже если у человека нет никакого полиса, ему должна быть оказана медпомощь согласно Конституции РФ.

В пятницу россиян взволновала новость о предстоящем периоде в три месяца, в течение которого не будут выдавать новые полисы ОМС. «Российская газета» напомнила, что по закону об ОМС сменить страховую компанию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября, после чего обмен старых полисов на новые возобновится с 1 января. Далее подчеркивалось, что старые полисы — зеленые пластиковые карточки — медучреждения принимают с неохотой, поэтому россиянам следует менять полисы старого образца на новые через МФЦ «Мои документы».

В результате создалось впечатление, что в следующие два месяца, с 1 ноября по 1 января, получить новый полис будет невозможно.

Однако эта пауза распространяется только на те случаи, когда граждане меняют свою страховую компанию. В московском МФЦ «Мои документы» подчеркнули, что информация о необходимости замены полисов старого образца до 1 ноября текущего года вводит жителей в заблуждение. «“Мои документы” напоминают, что поменять полис ОМС можно в любое время в течение года. А вот заменить страховую компанию можно только один раз в год — сделать это возможно до 1 ноября каждого года. Замена страховой медицинской организации возобновится с 1 января следующего года. Подать заявление об изготовлении полиса ОМС в связи со сменой страховой организации возможно только в страховой компании», — пояснили в пресс-службе московских центров госуслуг «Мои документы».

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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) также выступил с заявлением: «Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке. Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории РФ. Медицинская помощь по программам ОМС будет оказываться по ним в полном объеме». При желании обладатель старого полиса может заменить его на документ нового образца, обратившись в свою страховую компанию, добавили в фонде. Также в фонде напомнили, что, если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год, подав заявление в любую другую компанию, но не позднее 1 ноября.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский пояснил «Ъ», что у обладателей старых полисов ОМС не возникнет никаких проблем в период с 1 ноября по 1 января. «Но напомню, что у нас есть ст. 41 Конституции РФ, которая не знает застрахованных лиц, там медицинская помощь гарантирована всем гражданам», — добавил господин Саверский.

В ст. 41 Конституции говорится: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».

«Как ни смешно, но это правда: у нас конституционное право, гражданам гарантирована бесплатная медицинская помощь в государственных муниципальных учреждениях», — добавил господин Саверский.

Он напомнил, что призывал вообще отменить страховые полисы, но не был услышан.

Напомним, полис нового образца действует на территории России с 2011 года. При этом из 12,3 млн застрахованных по ОМС москвичей 6,5 млн до сих пор не обменяли старый полис.

Анастасия Курилова

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