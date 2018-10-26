ОМС нагнало страху
Фонд обязательного медстрахования разъяснил, что порядок замены полисов не меняется.
Фонд обязательного медстрахования разъяснил, что порядок замены полисов не меняется.
Заменить старый полис ОМС на документ нового образца
В пятницу россиян взволновала новость о предстоящем периоде в три месяца, в течение которого не будут выдавать новые полисы ОМС. «Российская газета» напомнила, что по закону об ОМС сменить страховую компанию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября, после чего обмен старых полисов на новые возобновится с 1 января. Далее подчеркивалось, что старые полисы — зеленые пластиковые карточки — медучреждения принимают с неохотой, поэтому россиянам следует менять полисы старого образца на новые через МФЦ «Мои документы».
Однако эта пауза распространяется только на те случаи, когда граждане меняют свою страховую компанию. В московском МФЦ «Мои документы» подчеркнули, что информация о необходимости замены полисов старого образца до 1 ноября текущего года вводит жителей в заблуждение. «“Мои документы” напоминают, что поменять полис ОМС можно в любое время в течение года. А вот заменить страховую компанию можно только один раз в год — сделать это возможно до 1 ноября каждого года. Замена страховой медицинской организации возобновится с 1 января следующего года. Подать заявление об изготовлении полиса ОМС в связи со сменой страховой организации возможно только в страховой компании», — пояснили в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) также выступил с заявлением: «Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке. Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории РФ. Медицинская помощь по программам ОМС будет оказываться по ним в полном объеме». При желании обладатель старого полиса может заменить его на документ нового образца, обратившись в свою страховую компанию, добавили в фонде. Также в фонде напомнили, что, если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год, подав заявление в любую другую компанию, но не позднее 1 ноября.
Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский пояснил «Ъ», что у обладателей старых полисов ОМС не возникнет никаких проблем в период с 1 ноября по 1 января. «Но напомню, что у нас есть ст. 41 Конституции РФ, которая не знает застрахованных лиц, там медицинская помощь гарантирована всем гражданам», — добавил господин Саверский.
«Как ни смешно, но это правда: у нас конституционное право, гражданам гарантирована бесплатная медицинская помощь в государственных муниципальных учреждениях», — добавил господин Саверский.
Он напомнил, что призывал вообще отменить страховые полисы, но не был услышан.
Напомним, полис нового образца действует на территории России с 2011 года. При этом из 12,3 млн застрахованных по ОМС москвичей 6,5 млн до сих пор не обменяли старый полис.
Анастасия Курилова