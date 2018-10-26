Телеведущую затравили за фото с убитыми козами
Американская телеведущая Лариса Свитлык (Larysa Switlyk) попала под шквал критики
Американская телеведущая Лариса Свитлык (Larysa Switlyk) попала под шквал критики
Свитлык опубликовала несколько снимков, где она в камуфляжной форме сидит рядом с убитыми животными — козами и оленем. Фотографии были сделаны во время съемок ее телешоу, посвященному охоте. Все кадры она сопроводила восторженными комментариями.
«Красивая дикая коза на острове Айлей в Шотландии. Такая классная охота! Они живут у самой кромки утесов острова и хорошо умеют прятаться. Мы тяжело охотились два дня, и наконец наткнулись на эту группу. Сделали отличный выстрел с 200 ярдов и застрелили ее», — радовалась журналистка.
Подписчиков Свитлык возмутило ее хвастовство жестоким убийством. Особенно ярко выражали свое негодованием жители Шотландии. «От всех шотландцев — мы тебя обратно не ждем», — злился один из них. «Пожалуйста, больше никогда не омрачай наши прекрасные шотландские берега», — соглашался с ним другой. Многие называли ее преступницей и убийцей.
Некоторые комментаторы указали на то, что Свитлык, которая в своей телепередаче часто говорит о единении с природой, нападала на беззащитных травоядных, которые не могли никому навредить. Подписчики обвинили журналистку в лицемерии, заметив, что убийство ради забавы — самое неестественное в мире явление.
Журналистка ведет шоу Larysa Unleashed. В нем она рассказывает о фауне различных стран и вместе со своей командой выходит на охоту на местных диких животных.