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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеведущую затравили за фото с убитыми козами

Американская телеведущая Лариса Свитлык (Larysa Switlyk) попала под шквал критики из-за размещенного в Instagram фото с убитым ею животным. Комментаторы назвали ее хвастовство охотничьими трофеями недопустимым.

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Свитлык опубликовала несколько снимков, где она в камуфляжной форме сидит рядом с убитыми животными — козами и оленем. Фотографии были сделаны во время съемок ее телешоу, посвященному охоте. Все кадры она сопроводила восторженными комментариями.

«Красивая дикая коза на острове Айлей в Шотландии. Такая классная охота! Они живут у самой кромки утесов острова и хорошо умеют прятаться. Мы тяжело охотились два дня, и наконец наткнулись на эту группу. Сделали отличный выстрел с 200 ярдов и застрелили ее», — радовалась журналистка.

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Подписчиков Свитлык возмутило ее хвастовство жестоким убийством. Особенно ярко выражали свое негодованием жители Шотландии. «От всех шотландцев — мы тебя обратно не ждем», — злился один из них. «Пожалуйста, больше никогда не омрачай наши прекрасные шотландские берега», — соглашался с ним другой. Многие называли ее преступницей и убийцей.

Некоторые комментаторы указали на то, что Свитлык, которая в своей телепередаче часто говорит о единении с природой, нападала на беззащитных травоядных, которые не могли никому навредить. Подписчики обвинили журналистку в лицемерии, заметив, что убийство ради забавы — самое неестественное в мире явление.

Журналистка ведет шоу Larysa Unleashed. В нем она рассказывает о фауне различных стран и вместе со своей командой выходит на охоту на местных диких животных.

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