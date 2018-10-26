Умер последний корги Елизаветы II

Источник: Reuters

Виспер прожил у королевы два года, сообщает Daily Mail. Она забрала его к себе после смерти первого хозяина, отставного егеря Сандрингемского дворца Билла Фенвика. Вдова Фенвика Нэнси работает смотрителем королевских собак и ухаживает за ними, когда королева уезжает в рабочие поездки.

По словам источника издания в Букингемском дворце, королева очень огорчена смертью Виспера. Она всегда принимает уход питомцев близко к сердцу, а Виспер после смерти другой собаки Уиллоу стал ее фаворитом, отметил собеседник журналистов. У нее остались еще две собаки, Кэнди и Вулкан, однако они — не корги, а дорги (метисы таксы и корги).

Уилллоу, последний из корги, которых королева завела сама, прожил почти 15 лет. Его усыпили в апреле 2018 года, так как он страдал онкологическим заболеванием. Он был королевской собакой в 14-м поколении. Незадолго до него умерла еще одна собака Елизаветы II, Холли.