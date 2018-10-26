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16:49 (мск), источник: Известия

Умер последний корги Елизаветы II

Пес по кличке Виспер, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, скончался в возрасте 12 лет. Он был последним корги при дворе.

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Источник: Reuters

Виспер прожил у королевы два года, сообщает Daily Mail. Она забрала его к себе после смерти первого хозяина, отставного егеря Сандрингемского дворца Билла Фенвика. Вдова Фенвика Нэнси работает смотрителем королевских собак и ухаживает за ними, когда королева уезжает в рабочие поездки.

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По словам источника издания в Букингемском дворце, королева очень огорчена смертью Виспера. Она всегда принимает уход питомцев близко к сердцу, а Виспер после смерти другой собаки Уиллоу стал ее фаворитом, отметил собеседник журналистов. У нее остались еще две собаки, Кэнди и Вулкан, однако они — не корги, а дорги (метисы таксы и корги).

Уилллоу, последний из корги, которых королева завела сама, прожил почти 15 лет. Его усыпили в апреле 2018 года, так как он страдал онкологическим заболеванием. Он был королевской собакой в 14-м поколении. Незадолго до него умерла еще одна собака Елизаветы II, Холли.

Английская королева держала корги пемброков с тех пор, как в 1944 году, к 18-летию, ей подарили щенка. У нее было более 30 собак, большинство из которых были потомками первой королевской собаки.

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