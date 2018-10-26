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16:51 (мск), источник: Mail Новости

Ученые выбрали самые необычные оптические иллюзии 2018 года

Это стоит увидеть.

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Некоммерческая организация «Общество нейрологических исследований», которая вот уже более десяти лет проводит конкурс на лучшую оптическую иллюзию года, определилась с победителями.

Несмотря на большое количество претендентов, главный приз в этом году забрал математик Кокичи Сугихара из японского университета Мэйдзи. Он создал иллюзию под названием Triply Ambiguous Object («Трижды неоднозначный объект»).

Плоский рисунок он поместил под определенным углом, а по бокам установил зеркала. Все три объекта (настоящий рисунок и его отражения) выглядят совершенно по-разному. За свою оптическую иллюзию Сугихара получил 3 тысячи долларов.

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На втором месте оказалась иллюзия Movement Illusion With a Twist («Движущаяся иллюзия с перекручиванием»), созданная Дэвидом Филлипсом, Присциллой Херд и Кристофером Тайлером из Университета Западной Англии, Бристоля и Лондонского городского университета. За свое творение ученые получили 2 тысячи долларов. Иллюзия заключается в том, что сначала полоски двигаются только снизу вверх, но при наложении другого движущегося фона и при смене направления полос, «смещаются» вправо и начинают закручиваться в спираль.

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Третий приз и тысяча долларов достались Майклу Пикарду и Гурприту Сингху из Университета Сандерленда. Их оптическая иллюзия под названием A Worm's Eye View («Как видит червь») основана на восприятии человеческим мозгом цветов. Неподвижный объект, раскрашенный в разные цвета заставляет нас думать, что объект движется.

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Но, надо признать, конкуренция между претендентами в этом году была сильная. Оптические иллюзии, которые не попали в тройку лидеров поражают воображение не меньше призеров. К примеру, мы уже писали об иллюзии с движущимися точками, которую придумали сотрудники Йельского университета. Предлагаем вам взглянуть еще на несколько необычных работ финалистов ежегодного конкурса оптических иллюзий.

Такахиро Кавабе, исследователь психофизики из Японии, создал иллюзию под названием «Danswing Papers». Смена цвета и освещенности заставляет наш мозг видеть движение предметов.

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Марко Бертамини и Эндрю Ирвинг из Ливерпульского и Манчестерского университетов создали еще одну иллюзию движения под названием Once Upon A Time.

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Иллюзия Squish Squash Illusion, созданная Стюартом Анстисом и Патриком Кавано, включает в себя объект, расположенный рядом с движущейся текстурой или поверх нее. Из-за этого происходит обман зрения и нам кажется, что все объекты на экране движутся или меняются в размерах.

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Еще одна интересная иллюзия была придумана специалистом в области материальной физики Лоуренсом ван Дейком из Университета Утрехта в Нидерландах. Just A Tree in Wintertime («Просто дерево зимой») демонстрирует несколько абсолютно одинаковых фотографий того самого зимнего дерева, но из-за разницы оттенков на снимке и увеличения количества фото кажется, будто изображения имеют разную форму. Вот такие игры разума.

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