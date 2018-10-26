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17:29 (мск), источник: Mail Новости

Строители нашли в стене дома тысячу человеческих зубов

И это не первый подобный инцидент.

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Строители в американском городе Валдоста на юге Джорджии обнаружили в стене здания около тысячи человеческих зубов, сообщают американские СМИ.

Как удалось установить в ходе небольшого расследования, первым арендатором здания был дантист — доктор Кларенс Уиттингтон. Это объясняет то, откуда взялись зубы, но не то, почему они оказались в стене.

Подобный инцидент в США происходит не впервые. Зубы уже находили в стенах, причем дважды — в этом же штате. Во всех случаях помещения оказывались бывшими стоматологическими клиниками.

Местное историческое общество заявило, что с радостью заберет зубы для своей экспозиции. Однако к этому времени строители уже успели от них избавиться.

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