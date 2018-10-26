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18:08 (мск), источник: Mail Новости

Визажист превращает свои губы в произведения искусства (фото)

Выглядит восхитительно.

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В Сети можно встретить разных визажистов: одни создают удивительные оптические иллюзии на своем лице, другие дают волю воображению в рамках общепринятого макияжа.

Влада Хаггерти из Лос-Анджелеса решила сосредоточиться на губах — с помощью помады, красок и блесток она создает на них абсолютно невероятные узоры и картины. Отличительная особенность стиля Влады — очень жидкие помады, которые буквально стекают с губ.

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Кстати, Хаггерти прославилась не только в Instagram, где на нее подписаны более 800 тысяч человек, но и за пределами интернета. Дело в том, что девушка судилась с Кайли Дженнер и несколькими модными брендами, которые попросту украли ее идеи и готовые работы для рекламы своих товаров. Однако эта неприятность лишь добавила Хаггерти популярности. Сейчас она сотрудничает со многими звездами и популярными журналами, а также делает свою линейку косметики для губ.

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