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18:57 (мск), источник: Mail Новости

Как проходит фестиваль светящихся тыкв в США (фото)

Прекрасная, но пугающая волшебная страна.

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Удивительный фестиваль Great Jack O’Lantern Blaze, посвященный Хэллоуину, ежегодно проходит с конца сентября до конца ноября в поместье Ван Кортленд в Нью-Йорке.

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Десятки мастеров трудятся над созданием волшебной и сказочной атмосферы, вырезая светильники из тыкв и создавая пугающие скульптуры и движущиеся инсталляции.

К примеру, в этом году, помимо обязательных пауков, крестов и страшных чучел, на фестивале можно увидеть крепость из светящихся тыкв, карусель, все 12 знаков зодиака, ветряную мельницу, динозавров, драконов и много чего еще.

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На фестивале на постоянной основе работают сотни волонтеров, которые следят за порядком и вовремя меняют испорченные тыквы.

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