Как проходит фестиваль светящихся тыкв в США (фото)
Прекрасная, но пугающая волшебная страна.
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Прекрасная, но пугающая волшебная страна.
Удивительный фестиваль Great Jack O’Lantern Blaze, посвященный Хэллоуину, ежегодно проходит с конца сентября до конца ноября в поместье Ван Кортленд в
Десятки мастеров трудятся над созданием волшебной и сказочной атмосферы, вырезая светильники из тыкв и создавая пугающие скульптуры и движущиеся инсталляции.
К примеру, в этом году, помимо обязательных пауков, крестов и страшных чучел, на фестивале можно увидеть крепость из светящихся тыкв, карусель, все 12 знаков зодиака, ветряную мельницу, динозавров, драконов и много чего еще.
На фестивале на постоянной основе работают сотни волонтеров, которые следят за порядком и вовремя меняют испорченные тыквы.
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