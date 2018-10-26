Рождение шоколада: ученые выяснили, когда появилось какао
Люди уже много веков наслаждаются плодами этого дерева.
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Люди уже много веков наслаждаются плодами этого дерева.
Специалисты из Вашингтонского университета под руководством генетика Омара Корнехо сделали удивительное открытие. Исследователи обнаружили, что
Для своих исследований ученые выбрали самый известный и ароматный сорт какао — Криолло. Выяснилось, что именно он был окультурен самым первым.
Установить дату первого культивирования этого растения удалось благодаря найденным остаткам вещества «теобромин» (основной биологически активный ингредиент какао и шоколада) в глиняной посуде племени Ольмеков.
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