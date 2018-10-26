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20:06 (мск), источник: Mail Новости

Рождение шоколада: ученые выяснили, когда появилось какао

Люди уже много веков наслаждаются плодами этого дерева.

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Источник: @charissek
Новость
Ученые обнаружили пользу какао

Специалисты из Вашингтонского университета под руководством генетика Омара Корнехо сделали удивительное открытие. Исследователи обнаружили, что какао-деревья впервые были окультурены 3600 лет назад в Центральной Америке.

Для своих исследований ученые выбрали самый известный и ароматный сорт какао — Криолло. Выяснилось, что именно он был окультурен самым первым.

Установить дату первого культивирования этого растения удалось благодаря найденным остаткам вещества «теобромин» (основной биологически активный ингредиент какао и шоколада) в глиняной посуде племени Ольмеков.

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