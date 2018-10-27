Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: Понимаете ли вы кошек?
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Екатерина Климова показала, как выглядела в детстве
Реакция Путина на смерть Караченцова
Москвичи нашли альтернативу Москве
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Екатерина Климова показала, как выглядела в детстве
5-летняя дочь Басты покорила поклонников артистичностью
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура
Первый матч Анри в Монако: анонс субботы в европейском футболе
Мэр сбил школьника и уехал: в МВД рассказали детали ДТП
Умер народный артист России Борис Темирканов
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Реакция Путина на смерть Караченцова
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11Лучшие фото звезд
06:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Набсовет «Роскосмоса» утвердил кадровые перестановки и новую структуру госкорпорации

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил руководителей трех предприятий отрасли — НПО Лавочкина, Московского института теплотехники и Ракетно-космического центра «Прогресс», сообщили «РИА Новости» в аппарате председателя набсовета, вице-премьера Юрия Борисова. «Были назначены руководители трех организаций «Роскосмоса». НПО им. Лавочкина возглавил Калмыков В. А., АО «Корпорация «МИТ» — Пономарев С. А., АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара) — Баранов Д. А.», — сказали в аппарате.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Набсовет рекомендовал «Роскосмосу» в трехмесячный срок представить на конкурсной основе кандидатов в руководители для двух ФГУП — ЦЭНКИ и ЦНИИмаш.

Также набсовет утвердил новую структуру госкорпорации, годовой отчет за 2017 год и назначил новых заместителей гендиректора. Назначены первый заместитель гендиректора по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам — Юрий Урличич, первый заместитель гендиректора по экономике и финансам — Максим Овчинников.

Напомним, 11 октября «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10» с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Ракета штатно ушла со старта, но спустя несколько минут произошла нештатная ситуация.

О расследовании читайте в публикации «Ъ» «Аварию “Союза” соберут по частицам».

О кадровых перестановках — в публикации «Ъ» «Заместительная космонавтика».

Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
 А был ли Рюрик? Историю Руси могут пересмотреть
Владимир Путин сделал неожиданное заявление о Севастополе
Трамп назвал себя худшим событием для России
Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
В МИД заявили о разном отношении к войне в США и России
В стене дома нашли тысячу человеческих зубов
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Брат Кокорина объяснил драку с водителем ведущей Первого канала
У королевы Елизаветы II умер последний корги
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура «Урал» встретится с «Уфой», «Арсенал» примет на своем поле «Оренбург», а «Ростов» сыграет дома «Анжи»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь