Набсовет «Роскосмоса» утвердил кадровые перестановки и новую структуру госкорпорации

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Набсовет рекомендовал «Роскосмосу» в трехмесячный срок представить на конкурсной основе кандидатов в руководители для двух ФГУП — ЦЭНКИ и ЦНИИмаш.

Также набсовет утвердил новую структуру госкорпорации, годовой отчет за 2017 год и назначил новых заместителей гендиректора. Назначены первый заместитель гендиректора по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам — Юрий Урличич, первый заместитель гендиректора по экономике и финансам — Максим Овчинников.

Напомним, 11 октября «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10» с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Ракета штатно ушла со старта, но спустя несколько минут произошла нештатная ситуация.

О расследовании читайте в публикации «Ъ» «Аварию “Союза” соберут по частицам».