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03:02 (мск), источник: РИА Новости

Уволенную с NBC журналистку позвали на Первый канал

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил американскую тележурналистку Мегин Келли, которую, как сообщалось, решили уволить с NBC, стать его соведущей.

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Источник: РИА Новости

Он выразил мнение, что журналистку хотят уволить в связи с тем, что она брала интервью у Владимира Путина и полюбилась россиянам.

«Уверен, истинная причина как раз в нашей к ней любви, ну и, как говорили древние, любовь травой не вылечишь. А чем вылечишь? Правильно: действием, предложением, так сказать. И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу “Время”, “Тайм” по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин. Пока ты раздумываешь, посмотри сюжет о себе любимой», — сказал Клейменов в эфире программы «Время» в пятницу.

Ведущий отметил, что приглашение Келли — еще одно свидетельство добрых намерений России.

Только что сообщили, снимают с эфира программу Мегин Келли — нашей любимой американской ведущей. Ее уволили по абсолютно надуманному поводу. Что-то она не то сказала про цвет масок на Хеллоуин, что-то в том духе, что если черный может надевать белую маску, то почему белый не может черную, а может, наоборот. Впрочем, неважно.
Кирилл Клейменов
ведущий вечерней программы «Время»

Почему хотят уволить Келли

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Келли уволили с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания.

В эфире программы Today Show журналистка высказалась в поддержку так называемого «блэкфейса» — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Сумма, которую телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет по контракту 69 миллионов долларов.
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Официально об увольнении ведущей пока не объявлено, однако, по данным источников американских СМИ, это произойдет в ближайшие дни. Сообщалось также, что журналистка может вернуться на телеканал Fox, на котором работала раньше.

Келли 46 лет, она известная телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о журналистке: политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В июне 2017 года Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во «вмешательстве в выборы в США» — эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

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