Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 фактов о физиологии собак, которые стоит знать
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Наука завтрака: 6 лайфхаков
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Суд арестовал мать ребенка, брошенного в подъезде в Щелкове
Елена Исинбаева показала первое фото 8-месячного сына
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой
Иван Ургант взял «молчаливое» интервью у Евгения Цыганова
УЕФА назвал лучших футболистов недели в Лиге Европы
ЦСКА одержал самую крупную победу в текущем сезоне КХЛ
Сбив школьника, мэр российского города уехал с места ДТП
У наследной принцессы нашли неизлечимую болезнь
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11Лучшие фото звезд
07:04 (мск), источник: РИА Новости

Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Победительница конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок после объявления о ее победе, об этом сообщил канал ABS-CBN News.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Видеозапись случившегося опубликована на YouTube. На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая Соса, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.
Через некоторое время победительница пришла в себя и смогла продолжить участие в церемонии награждения.

Miss Grand International — ежегодно проводящийся международный конкурс красоты. Он входит в «большой шлем» конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс супранешнл». В этом году конкурс прошел в Мьянме.

 Из жизни ушел Николай Караченцов
НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Трамп назвал себя худшим событием для России
Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
В МИД заявили о разном отношении к войне в США и России
В стене дома нашли тысячу человеческих зубов
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Брат Кокорина объяснил драку с водителем ведущей Первого канала
У королевы Елизаветы II умер последний корги
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура «Урал» встретится с «Уфой», «Арсенал» примет на своем поле «Оренбург», а «Ростов» сыграет дома «Анжи»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Белая и пушистая Забавные картинки. Мой заключительный выпуск. 485
Ирина Красавина Поболтать 251
Коровелла Му Можно ли девочкам давать сдачу? 242
Ирина Красавина Пятница. Двойная радость 198
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь