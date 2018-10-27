Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене

Видеозапись случившегося опубликована на YouTube. На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая Соса, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.

Через некоторое время победительница пришла в себя и смогла продолжить участие в церемонии награждения.