Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Победительница конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок после объявления о ее победе, об этом сообщил канал
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Победительница конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок после объявления о ее победе, об этом сообщил канал
Видеозапись случившегося опубликована на YouTube. На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая Соса, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.
Через некоторое время победительница пришла в себя и смогла продолжить участие в церемонии награждения.
Miss Grand International — ежегодно проводящийся международный конкурс красоты. Он входит в «большой шлем» конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс супранешнл». В этом году конкурс прошел в Мьянме.