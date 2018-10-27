США поздравили Олега Сенцова с присуждением премии Сахарова

Источник: AP 2018

Она призвала на странице в Twitter освободить «Сенцова и других политзаключенных и уважать свободу выражения мнений, что является одним из прав человека».

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Пятого августа 2015 года Олег Сенцов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом (Ростов-на-Дону) к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Весной 2014 года ее участники, по версии следствия, подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась более 140 дней. Он требовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам.