США поздравили Олега Сенцова с присуждением премии Сахарова
Государственный департамент США поздравил осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии им. Сахарова, сообщила руководитель
Государственный департамент США поздравил осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии им. Сахарова, сообщила руководитель
Она призвала на странице в Twitter освободить «Сенцова и других политзаключенных и уважать свободу выражения мнений, что является одним из прав человека».
Пятого августа 2015 года Олег Сенцов был приговорен
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась более 140 дней. Он требовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам.
О том, как присуждение премии может повлиять на судьбу режиссера «Ъ» рассказала правозащитница Зоя Светова.