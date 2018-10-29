«Он хочет моей крови»: самые странные заявления, принесенные в полицию
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.
На днях жительница Красноярского края пожаловалась, что ее уже целый год грабит привидение. «Призраком» оказался бывший муж, который сделал дубликат ключей и заглядывал в квартиру в отсутствие потерпевшей, в общей сложности успев присвоить около ста тысяч рублей. РИА Новости рассказывает о самых необычных заявлениях, поступавших в правоохранительные органы в последние годы.
Прошлым летом в районный отдел полиции Краснодара сообщили о нарушении российского воздушного пространства. Неизвестный уверял, что видел, как в городе приземлился космический корабль, из которого вышли инопланетяне в скафандрах. С собой они несли оборудование, похожее на рации.
К месту ЧП немедленно отправили участкового, однако проверка результатов не принесла. «В ходе отработки свидетелей и очевидцев космических кораблей обнаружено не было», — написал он в рапорте.
С поисками необычного преступника тем летом также пришлось столкнуться подмосковным оперативникам.
Обращение напоминало розыгрыш, однако заявительница уверенно назвала свою фамилию, телефон и адрес.
Туда сразу выдвинулась оперативная группа. Полицейские несколько дней подряд сопровождали перепуганную девушку по пути до дома, но обнаружить хоть
В феврале этого года на проделки нечистой силы пожаловалась жительница Томска. По ее словам, в квартире в течение двух дней «происходило
«Во время нахождения сотрудников полиции в спальной комнате упал шкаф, затем из навесной полки стали выпадать книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка, — написал в рапорте один из силовиков. — Рационального объяснения указанному событию мы не нашли». Поиски полтергейста результатов также не принесли. Тогда хозяева пригласили местного священника, который в профилактических целях освятил помещение.
Шокирующее признание летом 2017-го сделала жительница подмосковного Одинцово. Позвонив в полицию, она рассказала о непреднамеренном убийстве. К месту происшествия выехали несколько оперативников. На пороге квартиры их встретила заплаканная девушка, державшая в руках окровавленную майку.
Вскоре выяснилось, что случайной жертвой стал кот Барсик, погибший после стирки.
Возбуждать уголовное дело полицейские отказались и, как могли, успокаивали несчастную девушку.
Пару лет назад в правоохранительные органы Кемеровской области обратилась девушка с просьбой о срочной помощи в решении личных проблем, потребовав немедленно прислать к ней домой участкового.
Приехав по указанному адресу, полицейский выяснил, что трудностей у заявительницы действительно хватает, однако все они носят бытовой характер.