Без умиления: как живут самые жуткие детеныши животных
Они жестоко расправляются с добычей или паразитируют на других существах.
Они жестоко расправляются с добычей или паразитируют на других существах.
Головастики-каннибалы
Головастики некоторых лягушек всеядные. Сперва они питаются водорослями и другими растениями, а когда подрастают достаточно для того, чтобы сделать хороший укус, могут пообедать и собственными братьями и сестрами.
Впрочем, происходит так только при определенных условиях. Чаще всего нападают представители инвазивных видов на представителей местных. Ученые доказали, что с переселением на новое место вероятность каннибализма среди амфибий возрастает на 40%.
Безногие земноводные
Червяги известны с раннего юрского периода. Они встречаются в тропиках и субтропиках
Большинство безногих земноводных являются живородящими. Детеныши вылупляются в теле матери и питаются внешним жировым слоем ее кожи.
Удивительная лягушка
Удивительная лягушка, или гвианская водяная жаба обитает в Южной Америке. Свое название она получила
Взрослея, головастик утрачивает жабры, у него развиваются лёгкие, вырастают конечности, хвост укорачивается, и головастик ежедневно уменьшается в размерах.
Dermatobia hominis
Овод, живущий в Центральной и Южной Америке, откладывает яйца под кожу человека. Для этого ему даже не нужно к нам приближаться — яйца Dermatobia hominis переносят комары и клещи. Личинки под действием человеческого тепла выходят из яиц и внедряются под кожу.
Место проникновения похоже на след от укуса комара. Оно начинает болеть и нарывать. Человека мучает головная боль и ощущение шевелящегося инородного тела под кожей. Через 5−12 недель личинки созревают, достигая 25 мм в длину, и покидают человека.
Муравьиные львы
Стрекозообразные насекомые распространены на юге США. Их личинки живут в песке. Они вырывают воронку, которая может достигать 5 см в глубину, а затем зарывается в песок в её центре, выставляют наружу челюсти и поджидают добычу. Муравьи, пауки и другие насекомые попадаются в ловушку и становятся обедом для этих крошек.
Личинка вонзает в добычу челюсти и впрыскивает пищеварительные соки, после чего высасывает растворившееся содержимое тела и выбрасывает из воронки пустой хитиновый экзоскелет.
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