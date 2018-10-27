В России этой осенью резко выросли цены на сахар
За год оптовые цены взлетели в полтора раза. Это следует из данных Минсельхоза. Правда, в рознице сахар подорожал только на 5%. В чем причины роста цен и стоит ли ожидать сахарного дефицита?
За год оптовые цены взлетели в полтора раза. Это следует из данных Минсельхоза. Правда, в рознице сахар подорожал только на 5%. В чем причины роста цен и стоит ли ожидать сахарного дефицита?
Одна из главных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы.
Нина Карпенко руководитель
Выровнялся баланс спроса и потребления. Нынешний резкий рост оптовых цен не ударит по потребителям, но при этом спасет производителей, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
«Цены на сахар, которые сформировались до августа 2018 года, чрезвычайно низки. То есть осенью 2016-го и осенью 2017 года двумя волнами уровень оптовых и розничных цен на сахар уехал здорово вниз».
Если наши цены в долларах за тонну пересчитать, они рекордно низки, чуть ли не за всю историю России. И мы в этом году возвращаемся на относительно комфортный и для производителя, и для потребителей уровень цен на сахар. Никакого дефицита сахара нет, сахара достаточно. Нужен килограмм — купили, бегать за ним точно не надо.
Различные сладости не подорожают, успокаивают производители кондитерских изделий. Если это произойдет, то не сразу и не только
«Нас это затронуло, как производителей, наша маржинальность стала меньше: мы стали покупать сырье дороже, а отпускать его по тем же ценам, по каким отпускали, то есть как предприятие мы страдаем, но на покупателя мы пока это не перекладываем».
Сходу, естественно, такое повышение сахара не перекладывается на конечную цену, особенно с учетом текущего состояния рынка и снижения покупательной способности населения. Будет некий отложенный эффект, и будем смотреть, как будет себя вести все остальное сырье.
Собственно, сам сахар в рознице подорожал незначительно. Если в октябре 2017 года килограмм сахарного песка стоил 40 рублей, то сейчас 42,5 рубля. В Минсельхозе отметили, что динамика розничной цены гораздо менее выражена, чем оптовая, которая в большей степени подвержена волатильности. И, как правило, розничная цена зависит от уровня инфляции.