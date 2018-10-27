В России этой осенью резко выросли цены на сахар

Одна из главных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы. Во-первых, в 2018 году площадь ее посева была на 6% меньше, чем в предыдущем. А во-вторых, свою роль сыграла засуха. Дождей этим летом просто не было, рассказала фермер из Краснодарского края Нина Карпенко.

Нина Карпенко руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из станицы Каневской Краснодарского края «Урожай в два раза меньше, чем в прошлом году, потому что была засуха, ни одного не было дождя. Если в том году у меня свекла дала урожай 550−600 центнеров с гектара, то в этом году 250, а у некоторых есть 200. На следующий год вот мы посмотрим, какая будет погода: если снова не будет вообще дождей за лето… Вы понимаете, свеклу сеют весной. Если в мае — июне дождей не будет, вот и результат».

Эксперты говорят, что предыдущий год для производителей был аномальным, цены снизились до десятилетнего минимума. Выращивание сахарной свеклы стало нерентабельным. А текущая ситуация — это естественная коррекция.

Выровнялся баланс спроса и потребления. Нынешний резкий рост оптовых цен не ударит по потребителям, но при этом спасет производителей, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

«Цены на сахар, которые сформировались до августа 2018 года, чрезвычайно низки. То есть осенью 2016-го и осенью 2017 года двумя волнами уровень оптовых и розничных цен на сахар уехал здорово вниз».

Если наши цены в долларах за тонну пересчитать, они рекордно низки, чуть ли не за всю историю России. И мы в этом году возвращаемся на относительно комфортный и для производителя, и для потребителей уровень цен на сахар. Никакого дефицита сахара нет, сахара достаточно. Нужен килограмм — купили, бегать за ним точно не надо. Евгений Иванов ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка

Различные сладости не подорожают, успокаивают производители кондитерских изделий. Если это произойдет, то не сразу и не только из-за сахара, говорит президент фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

«Нас это затронуло, как производителей, наша маржинальность стала меньше: мы стали покупать сырье дороже, а отпускать его по тем же ценам, по каким отпускали, то есть как предприятие мы страдаем, но на покупателя мы пока это не перекладываем».

Сходу, естественно, такое повышение сахара не перекладывается на конечную цену, особенно с учетом текущего состояния рынка и снижения покупательной способности населения. Будет некий отложенный эффект, и будем смотреть, как будет себя вести все остальное сырье. Виталий Муравьев президент фабрики «Победа»