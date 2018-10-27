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13:58 (мск), источник: Интерфакс

Россия испытала системы для подавления спутников

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе.

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«Комплекс “Тирада-2С” проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — сказал он, не уточнив подробностей.

По его словам, комплекс будет управляться при помощи специалистов-операторов.

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В январе 2018 года собеседник «Интерфакса» сообщал, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника. По его словам, один из проектов — «Тирада-2», опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году. Собеседник агентства отметил тогда, что данный комплекс сможет с земли выводить из строя спутники связи. Комплекс действует путем радиоэлектронного подавления, рассказал он.

В августе на форуме «Армия 2018» публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2.3».

По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта — Владимирский завод «Электроприбор».

О том, что Россия работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов.

В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».

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