Россия испытала системы для подавления спутников
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник «Интерфакса» в
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник «Интерфакса» в
«Комплекс “Тирада-2С” проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — сказал он, не уточнив подробностей.
По его словам, комплекс будет управляться при помощи
В январе 2018 года собеседник «Интерфакса» сообщал, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника. По его словам, один из проектов — «Тирада-2»,
В августе на форуме «Армия 2018» публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2.3».
О том, что Россия работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный
В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».