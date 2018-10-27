На Балканах побили рекорд России по выпечке блинов

Команда поваров на ярмарке в Сараево приготовила 14186 блинов за семь с половиной часов.

Они использовали 300 литров масла, 600 килограммов муки и 400 литров молока. В челлендже участвовали 140 поваров из Боснии, Сербии, Македонии, Черногории и Словении. Они устроили импровизированную кухню под открытым небом. За приготовлением наблюдали 15 судей.

После того как рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, блины раздали посетителям и организаторам ярмарки. Угощение также передали бедным и бездомным жителям города.

Предыдущий рекорд был установлен в московском в парке искусств «Музеон» на Масленицу в 2017 году. Москвичи испекли и раздали 12716 блинов.