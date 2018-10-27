В США хотят перенести дату Хеллоуина
Многие не против, чтобы праздник приходился на выходные.
Многие не против, чтобы праздник приходился на выходные.
В США собирают подписи в пользу переноса Хеллоуина с 31 октября на последнюю субботу месяца.
По словам ассоциации Halloween & Costume Association, это сделает праздник менее напряженным. Американцам не придется думать о том, что на следующий день нужно ехать на работу.
Под петицией уже подписались 7200 человек. Если она соберет 7500 подписей, требование представят на рассмотрение президенту.
Инициаторы отмечают, что
«Зачем пытаться втиснуть празднование в два будних вечера, когда оно заслуживает полного дня!» — заявляют в ассоциации.
Противники инициативы связывают эту идею с желанием предпринимателей больше заработать на продажах костюмов, декораций и развлечениях. Они также напоминают, что Хеллоуин в католической традиции — это канун Дня всех святых, который наступает 1 ноября.
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