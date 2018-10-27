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13:38 (мск), источник: Mail Новости

В США хотят перенести дату Хеллоуина

Многие не против, чтобы праздник приходился на выходные.

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В США собирают подписи в пользу переноса Хеллоуина с 31 октября на последнюю субботу месяца.

По словам ассоциации Halloween & Costume Association, это сделает праздник менее напряженным. Американцам не придется думать о том, что на следующий день нужно ехать на работу.

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Под петицией уже подписались 7200 человек. Если она соберет 7500 подписей, требование представят на рассмотрение президенту.

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Инициаторы отмечают, что из-за занятости в будний день 70% родителей не сопровождают детей, когда те по традиции ходят от порога к порогу и требуют конфет. Каждый год в США насчитывают в среднем 3800 травм, связанных с Хеллоуином.

«Зачем пытаться втиснуть празднование в два будних вечера, когда оно заслуживает полного дня!» — заявляют в ассоциации.

Противники инициативы связывают эту идею с желанием предпринимателей больше заработать на продажах костюмов, декораций и развлечениях. Они также напоминают, что Хеллоуин в католической традиции — это канун Дня всех святых, который наступает 1 ноября.

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