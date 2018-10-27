В США объяснили происхождение «дьявольских сумок», выброшенных на берег

Необычные черные «сумки» с отростками имеют естественное происхождение и не имеют никакого отношения к пластику, заверили местных жителей представители заповедника. Странные мешочки оказались яйцами ромбовых скатов.
«В этих кожистых чехлах находятся яйца. Мешочки обычно прикреплены к растениям или другим неподвижным объектам в воде. Чаще всего после того как скат вылупляется, их выносит на берег», — говорится в публикации на Facebook.
Ученые предупреждают, что в случае обнаружения «сумок» в воде, лучше их не трогать, сообщает Science Alert. Внутри может находиться скат.
Яйцевые капсулы ромбовых скатов часто называют дьявольскими или русалочьими сумками. На вид они напоминают пластик, а на ощупь — кожу. В действительности чехол, в котором находится яйцо, состоит из коллагена.