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16:44 (мск), источник: РИА Новости

В США объяснили происхождение «дьявольских сумок», выброшенных на берег

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Национального заповедника «Мыс Хаттерас» в Северной Каролине объяснили происхождение загадочных «кожаных мешков», которые появляются на пляжах штата.

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Необычные черные «сумки» с отростками имеют естественное происхождение и не имеют никакого отношения к пластику, заверили местных жителей представители заповедника. Странные мешочки оказались яйцами ромбовых скатов.

«В этих кожистых чехлах находятся яйца. Мешочки обычно прикреплены к растениям или другим неподвижным объектам в воде. Чаще всего после того как скат вылупляется, их выносит на берег», — говорится в публикации на Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые предупреждают, что в случае обнаружения «сумок» в воде, лучше их не трогать, сообщает Science Alert. Внутри может находиться скат.

Яйцевые капсулы ромбовых скатов часто называют дьявольскими или русалочьими сумками. На вид они напоминают пластик, а на ощупь — кожу. В действительности чехол, в котором находится яйцо, состоит из коллагена.

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