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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Джонни Деппа не взяли в новую часть «Пиратов Карибского моря»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Исполнитель роли Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джонни Депп не будет задействован в проекте после его перезапуска. Об этом таблоиду Daily Mail сообщил один из создателей картин, сценарист Стюарт Битти.

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По словам собеседника газеты, кинокомпания Disney планирует кардинально изменить облик «Пиратов» из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы. Повлиял на решение боссов студии и возраст актера — в июне Деппу исполнилось 55 лет.

Битти не сообщил, будут ли другие изменения в актерском составе проекта, однако отметил, что над продолжением «Пиратов Карибского моря» будет работать новая команда сценаристов, в которую войдут создатели комедийного боевика «Дэдпул».

Джонни Депп сыграл во всех пяти частях серии, принесшей Disney около четырех миллиардов долларов. За роль капитана Джека Воробья в первой части «Пиратов» актер был номинирован на премию «Оскар» (2004), однако статуэтка ушла к Шону Пенну.

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