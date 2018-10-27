Детей разведчиков записали в пенсионеры

Детей шпионов записали в пенсионеры. Как выяснил центр расследований «Досье», членов семьи сотрудников ГРУ маскировали под пожилых людей. Речь о проживающих в том же общежитии, где был зарегистрирован фигурант «дела Скрипалей» Руслан Боширов, он же, по данным СМИ, Анатолий Чепига. Это место также называли «домом престарелых».

Дело в том, что, по данным центра «Досье», в 2011 году Генштаб поручил спрятать 56 детей сотрудников Главного разведывательного управления. Задачу восприняли буквально и всем детям приписали по 100 лет к реальному возрасту. Об этом «Ъ FM» рассказал журналист центра «Досье» Сергей Канев: «Я просто посмотрел, как они “секретятся” — все это можно узнать, в том числе, где они проживают, где работают, где и с кем летают. Я использовал официальные данные — это адресные базы, сводки происшествий. Какой-то умник из Генштаба решил засекретить детей ГРУшников, накинули им по 100 лет. Если ребенок родился в 2005-м, ему писали 1905. Это вскрылось во время сверки Пенсионного фонда. Сотрудники подумали, что это какая-то мошенническая схема, и уже хотели обращаться в полицию. Но тут вмешалось Минобороны и сказало, что они так “секретят” своих детей».

Сами сотрудники спецслужб настаивают, что такие методы сейчас не применяются. А подобные истории вбрасываются с целью дискредитировать силовые ведомства, говорит генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов: «Если жена разведчика работает в детском саду, зачем ее зашифровывать? Я в свое время начинал служить в зашифрованном подразделении и был засекречен совершенно элементарно, во всяком случае, никто не знал, где я работаю. Для этого не нужно было придумывать какие-то войсковые части. Я думаю, что сегодня это все делается еще более грамотно.

Вся технология, по которой нам сегодня предлагают оценивать работу ГРУ, соответствует той технологии, которая была когда-то. Все время вбрасываются какие-то новые темы, но они вбрасываются из того времени. Но сегодня совершенно другие технологии.

Спецслужбы шифруют самих разведчиков, да и то только нелегалов. Причем семьи об этом зачастую не знают, рассказал «Ъ FM» бывший разведчик Михаил Любимов: «Членов семей никак не зашифровывали. Это было очень трудно сделать, потому что были корпоративные дома КГБ, в них жили некоторые из сотрудников. Но что касается нелегалов, это уже другое дело. Для нелегалов в наше время разрабатывалась соответствующая легенда. Если он выезжал за границу, его семья не знала об этом. И он выезжал уже под другой фамилией».

В Минобороны так и не прокомментировали расследования журналистов о «солсберецких туристах» Александре Петрове и Руслане Боширове. Однак, о в СМИ появлялась информация о секретном заседании ГРУ. Там работу разведчиков якобы назвали «дремучей некомпетентностью» и «беспредельным разгильдяйством».

В Кремле ранее заявили, что больше не будут комментировать сообщения СМИ на эту тему.