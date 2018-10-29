Девять признаков того, что вы начинаете стареть. С точки зрения науки
Ученые и врачи перечислили девять процессов, которые происходят в нашем теле по мере старения. Эти процессы неизбежны, но их изучение может помочь продлить молодость.
Ученые и врачи перечислили девять процессов, которые происходят в нашем теле по мере старения. Эти процессы неизбежны, но их изучение может помочь продлить молодость.
«Я не знаю ничего, что улучшается с возрастом с биологической точки зрения». Эта фраза эксперта испанского Национального центра онкологических исследований Мануэля Серрано не внушает оптимизма.
Серрано — один из авторов исследования «Признаки старения», в котором специалисты перечисляют основные процессы, происходящие в нашем теле с течением времени:
Это неизбежные факторы. Они могут быть больше или меньше заметны в зависимости от образа жизни человека и генетики. Но они происходят всегда.
Итак, вот девять факторов, которые свидетельствуют о старении человека.
Наша ДНК — это генетический код, который передается между клетками. Старение приводит к увеличению ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе. Эти ошибки накапливаются в клетках.
Этот феномен известен как генетическая нестабильность, и он особенно характерен для ошибок ДНК в стволовых клетках, из которых формируются все другие клетки со специальными функциями.
Цепочки ДНК имеют наконечники, которые защищают наши хромосомы —
Они называются теломерами. По мере старения эти защитные буферы изнашиваются, и хромосомы теряют защиту. Это означает, что они некорректно воспроизводятся, что вызывает проблемы.
Исследователи связывают разрушение теломеров с болезнями типа легочного фиброза и апластической анемии — серьезного иммунологического заболевания.
Однако ученые уже научились повышать уровень теломераза — фермента, которые увеличивает длину теломеров.
Опыты на мышах показали, что повышение длины теломеров может продлить жизнь грызунов.
В теле происходит экспрессия генов: тысячи генов в определенной клетке определяют, что может делать эта клетка — может ли она вести себя, например, как клетка тела или мозга.
Время и образ жизни влияют на то, каким образом даются эти «инструкции». Клетки могут вести себя вовсе не так, как должны.
Чтобы предотвратить накопление поврежденных компонентов в наших клетках, тело человека способно периодически обновлять набор клеток.
Однако эта способность с возрастом утрачивается, и клетки начинают накапливать бесполезные или токсичные протеины — некоторые из них приводят к болезням Альцгеймера или Паркинсона, а также к образованию катаракты.
С течением времени клетки теряют способность перерабатывать вещества вроде жиров или сахара.
Это может привести к развитию диабета, поскольку организм уже не может усваивать поступающие в клетки питательные вещества.
Митохондрия — это постоянный компонент клетки, который снабжает ее энергией, однако с годами она теряет свою эффективность. Сбои в работе митохондрий могут нанести вред ДНК человека.
Некоторые ученые говорят, что улучшение функций митохондрии может повысить продолжительность жизни млекопитающих.
Согласно исследованию, опубликованному в июне в научном журнале Nature, ученым удалось предотвратить образование складок у мышей с помощью улучшения их митохондрий.
Если клетка серьезно повреждена, то она перестает работать, чтобы не производить новые поврежденные клетки. Она не размножается, но и не умирает.
Количество таких клеток с годами увеличивается. В ходе опытов над мышами удаление
Потеря восстановительного потенциала — это один из самых очевидных признаков старения.
Стволовые клетки устают и теряют свою способность восстанавливаться.
Недавние исследования показывают, что омоложение стволовых клеток может замедлить признаки старения тела.
Клетки находятся в постоянной коммуникации между собой, однако эта способность со временем утрачивается.
Это приводит к воспалительным процессам, которые еще больше затрудняют межклеточную коммуникацию.
В итоге клетки теряют чувствительность к присутствию патогенных веществ и злокачественных клеток.
Серрано из испанского центра онкологических исследований говорит, что изучение внутриклеточных процессов старения может помочь в изобретении новых методов замедления общего изнашивания органов и тканей человека.
По его словам, хотя этот процесс и неизбежен, он может быть замедлен с помощью здорового образа жизни.
«В наши дни жизнь пожилых людей стала гораздо более богатой и здоровой, чем в прошлые десятилетия. Лучшее, что мы можем сделать, это наслаждаться жизнью даже тогда, когда мы стареем», — говорит он.