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12:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Девять признаков того, что вы начинаете стареть. С точки зрения науки

Ученые и врачи перечислили девять процессов, которые происходят в нашем теле по мере старения. Эти процессы неизбежны, но их изучение может помочь продлить молодость.

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Источник: GETTY

«Я не знаю ничего, что улучшается с возрастом с биологической точки зрения». Эта фраза эксперта испанского Национального центра онкологических исследований Мануэля Серрано не внушает оптимизма.

Серрано — один из авторов исследования «Признаки старения», в котором специалисты перечисляют основные процессы, происходящие в нашем теле с течением времени:

Это неизбежные факторы. Они могут быть больше или меньше заметны в зависимости от образа жизни человека и генетики. Но они происходят всегда.

Итак, вот девять факторов, которые свидетельствуют о старении человека.

1. Накапливаются повреждения в ДНК.

Наша ДНК — это генетический код, который передается между клетками. Старение приводит к увеличению ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе. Эти ошибки накапливаются в клетках.

Этот феномен известен как генетическая нестабильность, и он особенно характерен для ошибок ДНК в стволовых клетках, из которых формируются все другие клетки со специальными функциями.

Генетическая нестабильность может угрожать работе стволовых клеток. При накоплении ошибок эти клетки могут стать раковыми.

2. Изнашиваются хромосомы.

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Депрессия ускоряет старение

Цепочки ДНК имеют наконечники, которые защищают наши хромосомы — что-то вроде пластиковых трубочек на конце шнурков.

Они называются теломерами. По мере старения эти защитные буферы изнашиваются, и хромосомы теряют защиту. Это означает, что они некорректно воспроизводятся, что вызывает проблемы.

Исследователи связывают разрушение теломеров с болезнями типа легочного фиброза и апластической анемии — серьезного иммунологического заболевания.

Однако ученые уже научились повышать уровень теломераза — фермента, которые увеличивает длину теломеров.

Опыты на мышах показали, что повышение длины теломеров может продлить жизнь грызунов.

3. Нарушается поведение клеток.

В теле происходит экспрессия генов: тысячи генов в определенной клетке определяют, что может делать эта клетка — может ли она вести себя, например, как клетка тела или мозга.

Время и образ жизни влияют на то, каким образом даются эти «инструкции». Клетки могут вести себя вовсе не так, как должны.

4. Клетки перестают обновляться.

Чтобы предотвратить накопление поврежденных компонентов в наших клетках, тело человека способно периодически обновлять набор клеток.

Однако эта способность с возрастом утрачивается, и клетки начинают накапливать бесполезные или токсичные протеины — некоторые из них приводят к болезням Альцгеймера или Паркинсона, а также к образованию катаракты.

5. Метаболизм в клетках ухудшается.

С течением времени клетки теряют способность перерабатывать вещества вроде жиров или сахара.

Это может привести к развитию диабета, поскольку организм уже не может усваивать поступающие в клетки питательные вещества.

Возрастной диабет часто возникает именно по этой причине — организм пожилых людей не способен перерабатывать все, что они едят.

6. Митохондрии перестают работать.

Митохондрия — это постоянный компонент клетки, который снабжает ее энергией, однако с годами она теряет свою эффективность. Сбои в работе митохондрий могут нанести вред ДНК человека.

Некоторые ученые говорят, что улучшение функций митохондрии может повысить продолжительность жизни млекопитающих.

Согласно исследованию, опубликованному в июне в научном журнале Nature, ученым удалось предотвратить образование складок у мышей с помощью улучшения их митохондрий.

7. Клетки превращаются в «зомби».

Если клетка серьезно повреждена, то она перестает работать, чтобы не производить новые поврежденные клетки. Она не размножается, но и не умирает.

Так называемые клетки-зомби могут влиять на соседние здоровые клетки и распространять заражение по всему телу.

Количество таких клеток с годами увеличивается. В ходе опытов над мышами удаление клеток-зомби помогло замедлить процессы старения.

8. Стволовые клетки теряют энергию.

Потеря восстановительного потенциала — это один из самых очевидных признаков старения.

Стволовые клетки устают и теряют свою способность восстанавливаться.

Недавние исследования показывают, что омоложение стволовых клеток может замедлить признаки старения тела.

9. Нарушается коммуникация между клетками.

Клетки находятся в постоянной коммуникации между собой, однако эта способность со временем утрачивается.

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Это приводит к воспалительным процессам, которые еще больше затрудняют межклеточную коммуникацию.

В итоге клетки теряют чувствительность к присутствию патогенных веществ и злокачественных клеток.

Серрано из испанского центра онкологических исследований говорит, что изучение внутриклеточных процессов старения может помочь в изобретении новых методов замедления общего изнашивания органов и тканей человека.

По его словам, хотя этот процесс и неизбежен, он может быть замедлен с помощью здорового образа жизни.

«В наши дни жизнь пожилых людей стала гораздо более богатой и здоровой, чем в прошлые десятилетия. Лучшее, что мы можем сделать, это наслаждаться жизнью даже тогда, когда мы стареем», — говорит он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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