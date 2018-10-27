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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Рэпер Хаски сообщил об отмене концерта в Тольятти из-за претензий силовиков к его текстам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Запланированный на 2 ноября концерт рэпера Хаски в Тольятти отменен, сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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«На днях в клуб пришли из прокуратуры и настоятельно рекомендовали отменить концерт, в обратном случае были бы применены тяжкие санкции. Представители клуба не смогли перечить прокуратуре и отказали нам в аренде, расторгнув договор. Другой площадки в Тольятти, увы, нет», — говорится в сообщении.

При этом из сообщения следует, что под угрозой находится проведение 4 ноября концерта Хаски в Самаре.

«Если ситуация с концертом в Самаре наладится, будет организован бесплатный автобус из Тольятти на самарский концерт и обратно», — обещают организаторы.

Сам рэпер написал на своей странице «ВКонтакте», что силовики обнаружили в его песне «Поэма о Родине» призывы к каннибализму.

Помимо прочего, в моих песнях нашли оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата. Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет — только тупой деревянный шантаж.
Хаски
рэпер

Комментариями областной прокуратуры по этому поводу агентство «Интерфакс» пока не располагает.

По псевдонимом Хаски выступает 25-летний хип-хоп-исполнитель из Улан-Удэ Дмитрий Кузнецов, его песням присущи мрачные тексты со сложной рифмовкой.

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