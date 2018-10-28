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09:52 (мск), источник: РИА Новости

Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски задала Владимиру Путину вопрос о его пальто во время встречи в Стамбуле. Ролик опубликовал телеканал RT.

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«Сибирское пальто?», — поинтересовалась Меркель, увидев, как российский президент застегивает верхнюю одежду. Путин ответил отрицательно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меркель и Путин встретились в Стамбуле в рамках саммита глав России, Германии, Турции и Франции по урегулированию сирийского конфликта. Встреча стал первым мероприятием, прошедшим в таком формате.

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