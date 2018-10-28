Финская журналистка обвинила передачу «Модный приговор» в унижении женщин

Источник: РИА Новости

Передача, поясняет журналистка, построена «как судебное разбирательство», при этом «осужденный — женщина, которая выглядит недостаточно хорошо».

Как полагает Крунвалль, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку «женщина всегда не права — то есть, она должна измениться».

Единственным недостатком любой участницы программы, по мнению журналистки, является недовольство ее супруга, при этом «на что бы она ни жаловалась, суд и публика всегда на стороне ее мужа».

В Финляндии также есть подобные шоу с преображением женщин, однако их суть сводится к тому, чтобы женщина стала более красивой «для себя самой», отмечает Крунвалль.

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В России все эти преображения имеют «более конкретную задачу: женщина должна угождать мужчине», заключает журналистка.

«Модный приговор» — телепередача о моде и стиле, которая выходит на «Первом канале» с 30 июля 2007 года. В 2015 году программа получила премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: Образ жизни».