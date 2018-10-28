Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление НАТО по Азовскому морю вызвало реакцию в РФ
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Дочь Риты Дакоты в костюме олененка очаровала соцсети
Оксана Акиньшина мечтает об отпуске без детей
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой
Иван Ургант взял «молчаливое» интервью у Евгения Цыганова
«Барселона» и «Реал» сыграют между собой без Месси и Роналду
«Арсенал» — «Оренбург»: ничья и «удар скорпиона» в Туле
Мэр сбил школьника и уехал: в МВД рассказали детали ДТП
Умер народный артист России Борис Темирканов
Новая ракета для С-400 изменит баланс сил в мире - СМИ
Овчинин о поведении космонавта США в аварии Союза
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Фоторепортажи
16Мартышки над схваткой
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
08:43 (мск), источник: РИА Новости

Финская журналистка обвинила передачу «Модный приговор» в унижении женщин

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Программа «Модный приговор» унижает честь женщин, так как ее суть сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде, такое мнение высказала корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль.

Наверх
Источник: РИА Новости

Передача, поясняет журналистка, построена «как судебное разбирательство», при этом «осужденный — женщина, которая выглядит недостаточно хорошо».

Как полагает Крунвалль, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку «женщина всегда не права — то есть, она должна измениться».

Единственным недостатком любой участницы программы, по мнению журналистки, является недовольство ее супруга, при этом «на что бы она ни жаловалась, суд и публика всегда на стороне ее мужа».

В Финляндии также есть подобные шоу с преображением женщин, однако их суть сводится к тому, чтобы женщина стала более красивой «для себя самой», отмечает Крунвалль.

Читайте также
Телеведущую затравили за фото с убитыми козами

В России все эти преображения имеют «более конкретную задачу: женщина должна угождать мужчине», заключает журналистка.

«Модный приговор» — телепередача о моде и стиле, которая выходит на «Первом канале» с 30 июля 2007 года. В 2015 году программа получила премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: Образ жизни».

Читайте также:

«Специальный репортаж»: Модный приговор
Во время загрузки произошла ошибка.
20 августа© Ньюстюб
 Из жизни ушел Николай Караченцов
НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Путин заявил о возможном возобновлении военной операции в Идлибе
Россия преподала Великобритании урок в ВТО
Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил Трамп
Трамп объяснил, почему не хотел бы поединка с Путиным
Непобежденный боец из США бросил вызов Хабибу Нурмагомедову
Кадыров: вопрос по границе между Чечней и Ингушетией закрыт
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграют между собой без Месси и Роналду Это будет первый матч за 11 лет, когда в составе команд не сыграют признававшиеся последние годы лучшими в мировом футболе нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google Одиннадцатиклассник Артем Кирсанов претендует на победу в престижном международном конкурсе
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь