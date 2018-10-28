Volocopter испытает летающие такси в Сингапуре

Источник: Популярная механика

Немецкая компания Volocopter сообщила, что планирует со второй половины 2019 года проводить испытания своих аэротакси в Сингапуре. Как передает Engadget, компания и сингапурское управление по делам гражданской авиации сейчас занимаются определением масштабов будущих тестов, которые Volocopter рассчитывает завершить публичными тестовыми полетами.

Аэротакси Volocopter представляют собой что-то среднее между вертолетом и дроном. Это аппарат вертикального взлета и посадки, оснащенный 18 роторами и способный перевозить двух людей; согласно компании, дальность полета машины составляет примерно 30 километров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tODIvUmH6cs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Volocopter уже тестирует аэротакси в Германии. Кроме того, в прошлом году был проведен тестовый полет машины в Дубае.