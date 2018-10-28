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13:48 (мск), источник: Популярная механика

Volocopter испытает летающие такси в Сингапуре

Компания Volocopter планирует начать внутригородские испытания своих аэротакси в Сингапуре в середине следующего года.

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Источник: Популярная механика

Немецкая компания Volocopter сообщила, что планирует со второй половины 2019 года проводить испытания своих аэротакси в Сингапуре. Как передает Engadget, компания и сингапурское управление по делам гражданской авиации сейчас занимаются определением масштабов будущих тестов, которые Volocopter рассчитывает завершить публичными тестовыми полетами.

Аэротакси Volocopter представляют собой что-то среднее между вертолетом и дроном. Это аппарат вертикального взлета и посадки, оснащенный 18 роторами и способный перевозить двух людей; согласно компании, дальность полета машины составляет примерно 30 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Volocopter уже тестирует аэротакси в Германии. Кроме того, в прошлом году был проведен тестовый полет машины в Дубае.

Разумеется, Volocopter не единственная компания, работающая над созданием аэротакси. Подобными проектами занимаются, к примеру, Airbus и Uber.

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