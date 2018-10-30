Хэллоуин: от Черного Шака до Бен Найи — краткий путеводитель по британской нечисти

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Любителям Хэллоуина будет интересно узнать, что дьявол, он же черт, оказывается, как следует погулял по городам и весям Великобритании. По очень приблизительной оценке, рогатый соблазнитель и пакостник отметился более чем в 50 местах.

Давайте прогуляемся по некоторым из них, отмеченным в байках и легендах.

Чертов мост в Уэльсе

Тот самый Чертов мост. Построен на славу. Дьявол явно постарался: он же не знал, что его подло обманут! | Источник: GETTY IMAGES

Однажды давным-давно старушка по имени Меган из местечка Хландунах с тоской стояла на берегу реки. Дело было в том, что речка разлилась и единственная корова старушки, кормилица и спасительница, паслась на другой стороне.

Меган уже оплакала любимое животное, но тут у нее за спиной раздался голос: «Что случилось, Меган?».

Новость Дело нечисто

Обернувшись, старушка увидела какого-то монаха. Ну, удивляться тому, что она не услышала его шагов, не стоило, река сильно шумела, она звала свою буренку, так что могла и прозевать приход незнакомца.

Однако Меган хотя и была женщиной немолодой, но глаза у нее видели прекрасно и голова соображала тоже очень неплохо.

Старушка приметила, что колени у монаха повернуты в обратную сторону, как козлиные, да и со ступнями был непорядок: под определенным углом они сильно смахивали на копыта.

Черт, а это был именно он, сказал Меган, что построит мост, чтобы она могла воссоединиться со своей коровой, а в качестве платы он готов забрать любое живое существо, которое первым перейдет по нему на другую сторону.

Старушка, однако, была гораздо умнее, чем казалось. Поэтому пока рогатый занимался мостом, она успела сбегать домой и спрятала под плащом краюху хлеба.

Увидев мост, предусмотрительная Меган бросила на него хлеб, за которым кинулась увязавшаяся за ней собачонка.

Черт выругался, потому как собачья душа была ему ни к чему, и исчез, оставив за собой запах серы и… крепко построенный мост, который служит и двуногим, и четвероногим и по сей день.

Архитектурный облом

А вот и церковь в графстве Дербишир. Как видите, шпиль действительно перекручен

Трудно сказать, почему дьяволу так полюбились Британские острова и чего конкретно он добивался, но получалось у него как-то не очень.

Вот, например, в графстве Дербишир на севере Англии есть небольшой город Честерфилд. Первыми это место отметили еще римляне, которые отстроили там небольшую крепость.

Но одной из главных местных достопримечательностей является церковь Св. Марии и Всех святых, точнее ее перекрученный шпиль.

Местная легенда гласит, что как-то раз, черт решил сделать все возможное, но не допустить в церковь местное население. Для этого он уселся на шпиле, и даже обернул вокруг него свой длинный змеиный хвост.

Прихожане, однако, были не робкого десятка и прогнали нечистого звоном церковных колоколов. Черт бежал с такой скоростью, что забыл про обернутый вокруг башни хвост, и в трусливом своем отступлении перекрутил бедный шпиль на 45 градусов.

С архиепископом шутки плохи

Святой Дунстан при жизни был вполне реальной фигурой. Жил он в X веке, примерно за сто лет до норманнского завоевания. Свою карьеру он закончил архиепископом Кентерберийским, заняв высший церковный пост в Англии, а после смерти вообще был канонизирован, в том числе, как говорят, и за то, что сумел обмануть самого черта!

Рогатому и козлоногому олицетворению зла было почему-то очень важно как-то обмануть именно Дунстана. Однажды он потребовал, чтобы святой человек подковал его лошадь.

Дунстан же как-то извернулся и подковал самого черта. Тот, понятное дело, завыл от боли, и попросил его немедленно освободить. Дунстан, однако, потребовал, чтобы взамен дьявол пообещал не трогать те дома и не пакостить тем людям, у кого над дверью прибита подкова.

Рассказывают, что однажды над своей дверью подкову прибил даже сам Альберт Эйнштейн, который отметил, что «говорят, что она помогает даже тем, кто в нее не верит!».

Чертов булыжник и местные традиции

Валун в графстве Девон, под которым якобы лежит придавленный черт. Переворачивать его надо каждый год

В Британии полным полно камней, которые, по местным поверьям, уронил, бросил или просто потерял нечистый, планируя какое-то гнусное дело.

Но «чертов камень» в деревушке Шеббир в Девоне отличается тем, что является не бездумным актом инфернального вандализма, а придавливает самого черта, который никак не может из-под него выбраться. Каждый год, 5 ноября, когда вся остальная страна радостно сжигает чучело Гая Фокса, жители Шеббира коллективно переворачивают булыжник на другой бок.

Дело в том, что черт, разумеется, пытается выбраться из-под камня, и на то, чтобы прорыть проход, ему требуется как раз год. Но как только нечистый готов вздохнуть воздух свободы, как местное население — раз! и вновь переворачивает камень и снова придавливает врага рода человеческого до следующего год.

Камень в Девоне перевернут. Миссия выполнена и целый год можно не волноваться!

Задача эта, кстати, не из легких, потому что булыжник весит около тонны.

Один раз после начала Второй мировой войны камень переворачивать не стали, мол, не до суеверий с обрядами, когда такое творится. Однако фронтовые сводки были такими скверными, что жители деревни собрались и по-тихому перевернули камень. На всякий случай.

И прочая нечисть!

Нечисть может принимать любые формы. Всех ее представителей объединяет одно: они крайне неприятны при личной встрече. | Источник: GETTY IMAGES

Черт чертом, но во всех частях Соединенного Королевства хватает и других существ сомнительного происхождения. И если с чертом, по крайней мере, понятно, как себя вести, в смысле, не вступать в открытую конфронтацию, а исхитриться обмануть, либо, в крайнем случае, брызнуть на него святой водой или забить в колокола, то с этой мифической пакостью надо быть настороже.

У каждого из них своя задача и свои идеи, так что если вы по незнанию сделаете что-то не то, то… ну вы поняли. Так что учите инфернальную матчасть или пеняйте на себя!

Черный Шак

А теперь представьте, что такое хочет с вами поиграть... | Источник: GETTY IMAGES

Вообще-то это просто черный пес, но с нехорошими манерами. Считается, что поначалу он шастал исключительно на востоке страны, в районе, который так и называется — Восточная Англия и куда входят графства Норфолк, Саффолк, Кембриджшир и частично Эссекс.

По поводу Шака единого мнения нет. Разные свидетели говорят и то, что он очень большой, размером с лошадь, и, что выглядит просто как большая собака, что он предсказывает скорую смерть, но иногда может быть вполне дружелюбным. В последнее, кстати, верится с трудом.

Представьте себе: ночь, туман, пустынное поле, ни души, из-за туч время от времени выглядывает бледная луна и силуэты деревьев более напоминают изломанные марионетки, нежели что-то невинное и древесное.

Для встречи с Шаком больше всего подойдет именно такой пейзаж. Тем более, что болот в Норфолке предостаточно. | Источник: GETTY IMAGES

И тут из тьмы на вас надвигаются два огромных светящихся глаза. Через минуту, оцепенев от ужаса, вы с огромным трудом проталкиваете в свой мозг информацию, что на вас надвигается жуткая черная тварь, напоминающая собаку!

Но в самый последний момент, когда вы реально готовы проститься с родными и близкими, дьявольская гончая начинает весело вилять хвостом и пытается приласкаться!

Но! Если в ночной тьме вы не сумели распознать намерение Шака и в мыслях у него вовсе не игры, то тут вам и конец.

Он также является прототипом знаменитой баскервильской псины, только вот Конан-Дойль почему-то отправил животное в Девон, который как раз на западе, в противоположной от норфолкских болот стороне.

Гриндилоу, нечисть водная.

Гарантировать, что это именно Гриндилоу не берусь, и вообще — это скульптурная группа из Бали. Но, может быть, что что-то похожее. | Источник: GETTY IMAGES

Если вы хорошо помните приключения Гарри Поттера, то наверняка знаете, что гриндилоу страшно мешали участникам магического турнира Трех волшебников. Любимым времяпровождением этих крайне неприятных во всех отношениях существ было затаскивание в воду тех детей, которые слишком близко подошли к берегу, и их последующее утопление.

Пользы от них, точно, никакой не было, а неприятностей хоть отбавляй. Правда, они были прекрасным воспитательным моментом, для того, чтобы отвадить слишком безрассудных мальчиков и девочек от водоемов любого рода, хоть рек, хоть озер, хоть болот.

Кстати, тут все более-менее согласны с тем, что выглядят они довольно противно: болезненно зеленый цвет, острые зубы, цепкие лапы, пупырчатая кожа с наростами. В общем, встречаться не советуем!

Наклави — пожиратель людей

Наклави собирается кого-то съесть. Наверное, хорошо, что эта иллюстрация не в цвете...

Наклави: демон, происхождение: скандинавское. Место обитания: Оркнейские острова на севере Шотландии. Образ действий: пожирать, все, что можно.

Весьма вероятно, что Наклави принадлежит пальма первенства по противности вида и неприятности действий. Демон этот является порождением скандинавского «сумрачного гения» и появился на Оркнейских островах вместе с викингами.

Выглядит же он следующим образом: представьте себе лошадь с огромной пастью и смердящим дыханием. Из середины спины, где полагалось бы быть седлу, прямо из лошадиного тела вырастает человеческий торс, увенчанный круглой головой с острыми зубами, торчащими из раззявленной пасти.

Руки «человеческой части» Наклави спускаются до земли. Но самое жуткое в этом создании то, что у него нет кожи. Вообще. И всем, кому довелось этот кошмар встретить, утверждают, что видно, как черная кровь пульсирует в желтых жилах. Бррррр…

А держать Наклави в узде может только Мать моря. Вообще-то это водяная нимфа, но и Мать, скорее всего, на нее похожа.

Найти в Наклави хоть что-то хорошее невозможно, даже при сильном желании.

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Единственная сила, способная держать дьявольскую лошадку в узде, это Мать моря, которая всячески помогает людям. Утихомиривает волны, призывает морских обитателей более активно размножаться, и «делает легкий летний бриз более мягким, подобным песне».

Беда только в том, что такой полезной деятельностью Мать моря занимается только летом. А вот зимой спастись от Наклави уже гораздо сложнее.

Хорошо еще, что этот демон является морским обитателем, и терпеть не может пресной воды. От него можно спастись, перебравшись через реку, или, если на ваше счастье, в этот момент пойдет дождь.

Бин Найи, она же Банши, она же инфернальная прачка

Бин Найи, она же Банши. Предсказывает смерть с неприятной регулярностью. Лучше не встречатсья. Иллюстрация к книге "Легенды и предания Южной Ирландии", изданной в 1825 году.

Если, бродя по шотландским пустошам, вы наткнетесь на старую каргу с перепонками на ногах и одним единственным зубом, стирающую белье в каком бы то ни было водоеме, то постарайтесь побыстрее унести ноги.

И вовсе не потому, что она на вас нападет. Дело в том, что Бин Найи стирает окровавленную одежду тех, кому вскоре предстоит умереть насильственной смертью.

Избежать такой неприятности можно двумя путями: либо выстирать грязные рубашки за нее (в противном случае вам придется заканчивать это дело уже после смерти), либо как-то исхитриться и встать между прачкой и водоемом. В этом случае Бин Найи обязана правдиво ответить на три ваших вопроса. Но только после того, как на ее три вопроса ответите вы. Хотите рискнуть?

Шотландские горцы рассказывают, что однажды девушка из шотландского городка Кромарти шла по берегу озера и увидела женщину, которая отбивала о камень несколько десятков окровавленных рубах. Утверждают, что вскоре после этой встречи рухнула крыша аббатства Фриерн, погребя под обломками несколько десятков человек.

Ку Ши, еще один песик

Может быть, глаз у Ку Ши и поменьше, но опасности это не убавляет. Лучше прячьтесь! | Источник: GETTY IMAGES

До некоторой степени Ку Ши, вероятно, сродни Черному Шаку. Это — большая, зеленая и очень страшная собака, которая является провозвестником близкой смерти для тех, кто ее увидел.

Более того, в обязанности зеленой гончей входит перенесение вашей души в загробный мир. Иногда она страшно гавкает, но только три раза и не больше. И если вы услышали этот лай, то бегите, сломя голову, и ищите укрытие! Иначе вам грозит умереть от ужаса.

Черная Аннис, пожирательница детей

Черная Аннис? Очень может быть! | Источник: GETTY IMAGES

Вот вам еще одна симпатичная старушка, на сей раз синего цвета. Она проживает в дубовых дуплах в лесах графства Лестершир. Иногда перебирается в пещеру.

На работу выходит по ночам, высматривая зазевавшихся ребятишек, но не брезгает и овцами. Со своих жертв сдирает кожу, после чего высушивает ее около своего жилища.

Иногда для разнообразия устраивает засаду в листве какого-нибудь дерева, чтобы неожиданно спрыгнуть на ничего не подозревающего прохожего.

Вообще-то избежать встречи с нею не так уж и сложно: надо в темное время сидеть дома, не подходить близко к окнам и завесить все рамы охраняющими травами. Проще простого!

И напоследок… Фетч

Ничего нет опаснее, чем встретить своего двойника! Разумеется, если где-то по свету не бродит ваш близнец | Источник: GETTY IMAGES

Если вдруг где-то в городе или деревне, в автобусе или самолете, в горах или пещерах вы наталкиваетесь на своего двойника, то в срочном порядке звоните нотариусу, составляйте завещание и пишите прощальный пост в соцсетях.

Потому что вам повстречался Фетч, который всегда принимает облик того, кому предстоит скоро умереть. Спасения нет. Но, наверное, можно заранее на всякий случай отправиться в приемное отделение скорой помощи.

В конце концов, все эти ужасы появились до изобретения дефибрилляторов, аппаратов искусственного дыхания или инъекций какого-нибудь адреналина. Так что теперь у вас есть шанс. Если, конечно, вас не съели.

Веселого вам праздника, и чтобы никакие монстры вас не пугали! | Источник: GETTY IMAGES

Примечание: В ходе написания этой статьи не пострадали ни люди, ни животные, ни монстры, ни даже черт.

Предупреждение. Свидетельства очевидцев, наблюдавших монстров на воле, сильно разнятся, поэтому автор не может нести ответственность за размер, цвет, образ жизни или характер описанных монстров.

Яна Литвинова, Би-би-си