«Ожившая» земля в Канаде попала на видео
Почва шевелится так, словно лес дышит.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Почва шевелится так, словно лес дышит.
Невероятную оптическую иллюзию удалось снять на видео в канадской провинции Квебек. В ролике видно участок земли в лесу, который вздымается и опускается так, словно земля дышит.
На самом деле ничего сверхъестественного в этих кадрах нет. Все дело в штормовом ветре, который пытается повалить деревья. Они наклоняются вместе с корнями. Корни же заставляют шевелиться почву, сильно пропитанную дождем.
Видео распространил в соцсетях житель городка
Похожий феномен уже попадал на видео в 2015 году в Новой Шотландии.
Читайте также: