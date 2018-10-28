«Ожившая» земля в Канаде попала на видео

Невероятную оптическую иллюзию удалось снять на видео в канадской провинции Квебек. В ролике видно участок земли в лесу, который вздымается и опускается так, словно земля дышит.

На самом деле ничего сверхъестественного в этих кадрах нет. Все дело в штормовом ветре, который пытается повалить деревья. Они наклоняются вместе с корнями. Корни же заставляют шевелиться почву, сильно пропитанную дождем.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0v-xH3YfpIk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео распространил в соцсетях житель городка Сакре-Кер по имени Жан Артур. За десять дней оно собрало полмиллиона просмотров.

Похожий феномен уже попадал на видео в 2015 году в Новой Шотландии.