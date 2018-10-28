Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
Синий китайский БТР насмешил интернет (фото)
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google
Путин заявил о готовности России к новой военной операции
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Наука завтрака: 6 лайфхаков
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Посыпалась: Украина может лишиться ещё одного региона
Известна ошибка, допущенная в создании F-35 - СМИ
СМИ: пассажирский самолет обстрелян в Хабаровске
Сотням тысяч россиян грозит банкротство
Новая ракета для С-400 изменит баланс сил в мире - СМИ
Овчинин о поведении космонавта США в аварии Союза
Аниту Цой перевели в реанимацию
Путин жестко отреагировал на действия Украины
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
11Лучшие фото звезд
14:02 (мск), источник: Mail Новости

«Ожившая» земля в Канаде попала на видео

Почва шевелится так, словно лес дышит.

Наверх

Невероятную оптическую иллюзию удалось снять на видео в канадской провинции Квебек. В ролике видно участок земли в лесу, который вздымается и опускается так, словно земля дышит.

На самом деле ничего сверхъестественного в этих кадрах нет. Все дело в штормовом ветре, который пытается повалить деревья. Они наклоняются вместе с корнями. Корни же заставляют шевелиться почву, сильно пропитанную дождем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео распространил в соцсетях житель городка Сакре-Кер по имени Жан Артур. За десять дней оно собрало полмиллиона просмотров.

Похожий феномен уже попадал на видео в 2015 году в Новой Шотландии.

Читайте также:

Россия «закрыла» Калининград комплексами РЭБ «Самарканд»
В Финляндии возмутились российской передачей «Модный приговор»
Туркменесуэла: кризис богатейшей постсоветской республики
Россия преподала Великобритании урок в ВТО
В сети показали видео с горящим вертолетом владельца "Лестера"
Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто»
Спорт
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева завоевали золото и бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google Одиннадцатиклассник Артем Кирсанов претендует на победу в престижном международном конкурсе
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь