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14:45 (мск), источник: Российская газета

Первые изображения российского вертолета будущего появились в Сети

Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в Сети.

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Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом. В целом, эта винтокрылая машина получила очень высокую оценку, и, если ее удастся довести до серийного производства, то это будет настоящая революция в мировом вертолетостроении.

Во время загрузки произошла ошибка.
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«Перспективный боевой вертолет» выполнен с фирменной для камовских машин соосной схемой расположения несущих винтов. На нем появятся крылья. Шасси будет убираться в полете. Экипаж разместят так же, как на Ка-52. Кроме боевой версии, был представлен вариант для перевозки пассажиров.

Ранее на авиационных выставках показывали другую перспективную разработку — Ка-90.

Также в настоящее время в России уже ведутся работы над сверхскоростным вертолетом. Для отработки технологий создана летающая лаборатория на базе знаменитого «крокодила» — Ми-24. На испытаниях эта машина уже смогла достичь скорости в 400 км/ч.

За рубежом, в США, создан свой «вертолет будущего» — S-97 Raider, который проходит испытания.

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