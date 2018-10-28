Первые изображения российского вертолета будущего появились в Сети

Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом. В целом, эта винтокрылая машина получила очень высокую оценку, и, если ее удастся довести до серийного производства, то это будет настоящая революция в мировом вертолетостроении.

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«Перспективный боевой вертолет» выполнен с фирменной для камовских машин соосной схемой расположения несущих винтов. На нем появятся крылья. Шасси будет убираться в полете. Экипаж разместят так же, как на Ка-52. Кроме боевой версии, был представлен вариант для перевозки пассажиров.

Ранее на авиационных выставках показывали другую перспективную разработку — Ка-90.

Также в настоящее время в России уже ведутся работы над сверхскоростным вертолетом. Для отработки технологий создана летающая лаборатория на базе знаменитого «крокодила» — Ми-24. На испытаниях эта машина уже смогла достичь скорости в 400 км/ч.