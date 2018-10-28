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15:28 (мск), источник: Mail Новости

Где строят самые ожидаемые аэропорты мира (фото)

Они смогут обслуживать от 100 до 160 млн пассажиров в год.

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Стамбул

Новый аэропорт Стамбула строится в районе Арнавуткёй на территории европейской части города. Он будет третьим в Стамбуле наряду с аэропортами имени Ататюрка и Сабихи Гёкчен.

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Аэропорт станет крупнейшим в мире и будет обслуживать 150 миллионов пассажиров в год.

Торжественное открытие аэропорта состоится в понедельник, 29 октября. Ожидается, что он начнет полноценно функционировать к концу года.

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Пекин

В Пекине строят второй международный аэропорт Beijing Daxing. Его открытие запланировано на осень 2019 года. Он станет основными воздушными воротами Северного Китая и одним из крупнейших аэропортов в мире.

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Здесь строят 4 взлетно-посадочные полосы и терминальную зону площадью 700 000 квадратных метров. В будущем полос будет 7. Аэропорт сможет обслуживать 620 тысяч рейсов и 100 миллионов пассажиров в год.

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Дубай

Международный аэропорт Аль-Мактум был официально открыт в 2010 году, но его строительство еще продолжается. Сейчас здесь работает грузовой терминал. Он также принимает ограниченное число пассажирских рейсов.

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Пропускная способность аэропорта после окончания строительства составит 160 млн пассажиров и 12−14 млн тонн грузов в год. Он будет иметь пять взлетно-посадочных полос, три терминала и железнодорожное сообщение с центром города.

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