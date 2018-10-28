Где строят самые ожидаемые аэропорты мира (фото)
Они смогут обслуживать от 100 до 160 млн пассажиров в год.
Они смогут обслуживать от 100 до 160 млн пассажиров в год.
Стамбул
Новый аэропорт Стамбула строится в районе Арнавуткёй на территории европейской части города. Он будет третьим в Стамбуле наряду с аэропортами имени Ататюрка и Сабихи Гёкчен.
Аэропорт станет крупнейшим в мире и будет обслуживать 150 миллионов пассажиров в год.
Торжественное открытие аэропорта состоится в понедельник, 29 октября. Ожидается, что он начнет полноценно функционировать к концу года.
Пекин
В Пекине строят второй международный аэропорт Beijing Daxing. Его открытие запланировано на осень 2019 года. Он станет основными воздушными воротами Северного Китая и одним из крупнейших аэропортов в мире.
Здесь строят 4
Дубай
Международный аэропорт
Пропускная способность аэропорта после окончания строительства составит 160 млн пассажиров и 12−14 млн тонн грузов в год. Он будет иметь пять
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