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16:13 (мск), источник: Ведомости

Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов перед банками

Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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Источник: РИА "Новости"

По данным службы на 1 сентября, приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляла 377 000 руб.

Каждый третий должник из этих 4,5 млн ограничен в праве выезда за пределы России, сообщила ФССП. На 1 сентября в числе невыездных находилось около 1,3 млн кредитных должников. В каждом втором случае (46%) долг взыскивается с доходов должников, в каждом 17-м — наложен арест на имущество, сообщила ФССП. При этом служба отметила, что только 25% переданных приставам долгов перед банками реально обеспечены имуществом.

Всего на 1 сентября в списке невыездных находились 2,8 млн должников различных категорий (алиментщики, должники по штрафам, кредитам).
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Это на 1,2 млн больше, чем по данным на 1 сентября 2017 г. Больше всего постановлений об ограничении выезда было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области. Благодаря ограничению на выезд с должников различных категорий за восемь месяцев этого года взыскали почти 45 млрд руб., отметила ФССП. С должников по кредитам с января по август взыскали 85,9 млрд руб. (на 5,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года).

По данным на 1 сентября, в 2,4 млн случаев (52%) должниками являются женщины, мужчины в остальных 2,2 млн (48%), отмечает ФССП. Больше всего долгов перед банками имеют россияне в возрасте от 30 до 42 лет.

По закону гражданин может быть ограничен в выезде из России в рамках исполнения любого судебного решения, например по неуплате алиментов, возмещению вреда, кредитной задолженности, налогам и проч. Если у должника есть взыскания административного характера, то ФНС, полицейские, ГИБДД, ПФР и другие ведомства также могут вынести постановления, являющиеся основанием для возбуждения исполнительного производства.

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