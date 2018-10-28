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19:20 (мск), источник: ТАСС

Второй этап конкурса по присвоению аэропортам имен великих деятелей продлен до 30 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны приняли решение о продлении второго этапа до 30 октября текущего года. Об этом говорится пресс-службы Общественной палаты (ОП) РФ, которая выступает оператором конкурса.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято в связи с тем, что к участию в конкурсе вслед за Чукоткой и Чувашией присоединились Калуга и Пенза. «Списки имен-претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов поступят в оргкомитет конкурса в ближайшее время и будут размещены на сайте проекта «Великие имена России», — говорится в сообщении.

«Организаторы конкурса приняли решение продлить второй этап конкурса, в рамках которого жители регионов — участников конкурса смогут предложить свои варианты кандидатов, до 30 октября 2018 года», — указывает пресс- служба.

Как пояснил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, слова которого приводятся в сообщении, второй этап конкурса продлен для того, чтобы позволить жителям присоединившихся к конкурсу регионов в спокойном режиме выдвинуть своих кандидатов для включения в лонг-лист голосования.

«Изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям, расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен-претендентов», — сказал глава палаты.

«Эти решения оправданны, потому что проект делается для людей и ради людей, которым небезразличны отечественная история и имидж родного края», — подчеркнул Фадеев.

«Великие имена России»

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Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект реализовывается в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений, отмечают организаторы. Таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны.

Это могут быть имена выдающихся людей, внесших значимый вклад в развитие и становление страны, в том числе получивших мировое признание в литературе, музыке, других областях культуры, в науке; известных географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, участием в промышленном и экономическом развитием страны. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с конкретной территорией.

Конкурс начался 11 октября и продлится до 30 ноября. Результаты планируется подвести 5 декабря.

Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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