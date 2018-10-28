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28 октября, источник: Газета Коммерсантъ

Коммунисты поставили вопрос рублем

Правительство ответило на депутатский запрос о выплатах топ-менеджерам госкорпораций.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросил провести проверку обоснованности роста выплат топ-менеджменту «Газпрома». Зависимость размера зарплат от эффективности высокопоставленных сотрудников подобных организаций должна быть установлена законодательно, считает депутат. В ответе заместителя министра экономического развития Сергея Назарова говорится, что Белый дом ведет доработку системы ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) госкорпораций.

Депутат Валерий Рашкин попросил провести проверку системы выплат топ-менеджерам госкорпораций. Ссылаясь на официальную отчетность ПАО «Газпром», он пишет, что за первые шесть месяцев текущего года «доходы 16 топ-менеджеров были увеличены на 24,4%» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: членам правления выплачено 1,67 млрд руб., из которых 1,58 млрд — премии и иные вознаграждения. В то же время «отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось с 0,36 до 0,39, степень покрытия долгов текущими доходами уменьшилась с 2,33 до 1,79, а уровень просроченной задолженности увеличился с 4,48% до 7,56%», утверждает коммунист.

Из этого он делает вывод о «нарушении принципа зависимости уровня премирования от важнейших показателей эффективности деятельности организации». В декабре 2014 года президент Владимир Путин говорил, что «оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься с достигнутыми результатами и экономическими реалиями», отмечает Валерий Рашкин. По его словам, это необходимо закрепить законодательно.

Ответ депутату направил первый вице-премьер Антон Силуанов, приложив разъяснения замглавы Минэкономики Сергея Назарова (есть в распоряжении «Ъ»). В соответствии с поручением правительства от 15 июля 2013 года компаниям, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, «надлежало принять КПЭ», указывает господин Назаров. Эти показатели «должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений», отмечает заместитель министра. Сейчас акционерными обществами с госучастием, в том числе ПАО «Газпром», разработаны и уже внедрены системы КПЭ: «Они являются измерителями целей, определенных стратегий развития и плановых значений показателей долгосрочной программы развития».

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«Системы доплат, надбавок стимулирующего характера и иных поощрительных выплат устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами», а отчеты о достижении КПЭ — рассматриваются на годовых общих собраниях акционеров, пишет чиновник. Минэкономики совместно с другими ведомствами и экспертным советом при правительстве сейчас осуществляет проработку предложений по доработке системы КПЭ. Это позволит «стимулировать менеджмент к повышению эффективности», отмечает Сергей Назаров.

Экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов отмечает, что «система вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний должна регулироваться советами директоров с учетом системы оплаты труда в аналогичных компаниях на рынке». «Если речь идет о таких компаниях, как “Газпром” и “Роснефть”, они работают на международных рынках, поэтому необходимо платить рыночные зарплаты для привлечения высококвалифицированных специалистов», — считает господин Абызов. По его словам, когда Минэкономики принимало порядок определения вознаграждений для топ-менеджеров госкомпаний, к обсуждению были приглашены «представители крупнейших компаний: к рекомендациям они отнеслись позитивно и с пониманием».

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Член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский считает, что «российские госменеджеры никому не нужны за рубежом». «Пресловутые КПЭ созданы на бумаге для отвода глаз, критерии очень размытые. Это имело бы смысл при наличии парламентского надзора, когда Дума формулирует цели и задачи компаний, — отмечает он.— С 2014 года российская экономика находится в затяжном кризисе: у 50% населения доход в месяц меньше 23 тыс. руб. Если бы экономика росла, увеличение доходов топ-менеджеров было бы не так заметно».

Лиза Миллер

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