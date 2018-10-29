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08:31 (мск), источник: Известия

В России испытали элемент космического ядерного двигателя

Система охлаждения создаваемой в России космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса успешно прошла наземные испытания.

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Источник: РИА "Новости"

Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, «работы выполнены в полном объеме», а «результаты соответствуют требованиям технического задания».

Заказчиком работ выступила госкорпорация «Роскосмос», головной исполнитель — Государственный научный центр «Исследовательский центр имени Келдыша».

Испытания выявили закономерности функционирования элементов и узлов перспективных систем отвода тепла ЯЭДУ в наземных условиях, максимально приближенным к условиям космического пространства.

Команда ученых из России, Германии и Бельгии ранее обнаружила, что полугодовое пребывание в космосе меняет структуру головного мозга.

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