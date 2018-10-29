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10:23 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили, почему осенью люди мерзнут сильнее, чем весной

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. На этой неделе в Москве ночные температуры впервые упали до нуля. Люди основательно утепляются, но все равно мерзнут, хотя в марте при такой же погоде холод почти не ощущается. Причина не только в психологии, уверены специалисты. Организму требуется время, чтобы приспособиться к сезонному похолоданию.

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Источник: AP 2018

Привыкнуть и беречься

Согласно сразу нескольким исследованиям, люди привыкают к минусовым температурам примерно десять дней. За это время организм налаживает терморегуляцию, научившись накапливать тепло без непроизвольных мышечных сокращений (то есть мы перестаем дрожать на морозе) и достаточно нарастив активность бурого жира. Эта ткань, расположенная в области шеи и груди, расходуется при низких температурах окружающей среды и таким образом согревает человека.

Когда у бурого жира много работы, чему способствуют регулярные прогулки в холодную погоду в недостаточно теплой одежде или постоянное купание в ледяной воде, на его производство идет обычный белый жир — тот, который откладывается на бедрах, животе и портит фигуру.

По мнению японских физиологов, ежедневное двухчасовое пребывание на бодрящем воздухе в течение шести недель заметно увеличивает запасы бурого жира в организме и уменьшает объем белой жировой ткани.
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С другой стороны, внезапное похолодание негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. При низких температурах сужаются сосуды, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. В результате значительно повышается риск развития инфарктов и инсультов. Как выяснили шведские ученые, при температуре воздуха ниже нуля сердечные приступы происходят на десять процентов чаще. Особенно это касается больных с инфарктом миокарда.

Почему весной теплее

Вероятно, сезонная перестройка организма влияет на восприятие температуры воздуха в зависимости от времени года. В исследовании нидерландских биологов 20 добровольцев один час проводили в комнате с температурой 22 градуса Цельсия, а затем три часа — в помещении, где было только до 15 градусов. При этом одежда не менялась.

Эксперимент повторялся несколько раз летом и зимой.

Оказалось, что в феврале и марте метаболический ответ организма (изменение некоторых обменных процессов) на похолодание сильнее, чем в августе и сентябре. Это значит, что организм выделяет сам больше тепла. Именно поэтому в весенние холода мы мерзнем не так сильно, как осенью.

Кроме того, реакция на температуру воздуха зависит от места рождения. Организм северян быстрее увеличивает выработку внутреннего тепла, перестраивая метаболические процессы, а у коренных жителей тропиков внутренняя терморегуляция чаще происходит за счет непроизвольных мышечных сокращений, то есть они будут скорее дрожать от холода, чем наращивать бурый жир.

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По мнению канадских исследователей, разная реакция на похолодание может быть связана в том числе с весом и пропорциями тела. Индекс массы тела (отношение веса к росту) у обитателей севера выше, чем у южан, и, вероятно, больше запасы подкожного жира. С одной стороны, жировая ткань — хороший источник энергии для внутреннего обогрева, с другой — она служит изолятором, помогает сохранять тепло.

Холодный сексизм

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) получили другой результат в ходе эксперимента с участием 114 добровольцев, которые на три минуты опускали руки в ледяную воду. Выяснилось, что генерация внутреннего тепла зависит от мышечной массы, а не подкожного жира. Именно поэтому женщины, обладающие меньшей мышечной массой, сильнее мерзнут, чем мужчины, уверены авторы работы.

Кроме того, температура женского тела часто колеблется в зависимости от уровня гормонов (в частности, эстрогена). Это также сказывается на восприятии холода, отмечают исследователи из Университета Портсмута (Великобритания).

Независимо от пола больше всех мерзнут пожилые.

По данным американских физиологов, с возрастом падает эластичность кровеносных сосудов и истончается слой подкожного жира, который позволял телу сохранять тепло.

Уменьшается скорость метаболического ответа организма на холод, то есть внутренняя терморегуляция работает хуже. Поэтому, когда бабушка даже в относительно теплую погоду просит внука надеть шапку, делает она это не из вредности, а опираясь на собственные ощущения: ей действительно холоднее, чем тем, кто помоложе.

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