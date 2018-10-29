Ученые заявили о невозможности перехода всех людей на здоровое питание

Источник: Известия

Согласно рекомендациям диетологов, здоровый рацион питания каждого человека должен на 50% состоять из фруктов и овощей, на 25% процентов — из цельных зерен и на оставшиеся 25% процентов — из белка, жиров и молочных продуктов.

По словам исследователей, в мире производится 12 порций зерна на человека вместо рекомендуемых восьми, три порции масла и других жирных продуктов вместо одной и три порции белка вместо пяти. Кроме того, в мире выращивается в три раза меньше порций овощей и фруктов (пять вместо 15).

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Отмечается, что производители в случае необходимости могут изменить эти соотношения. При этом увеличение производства овощей и фруктов приведет к уменьшению требуемой площади сельскохозяйственных земель на 50 млн га, так как они занимают меньше земли для выращивания, чем, к примеру, зерно и сахар.

Ранее в октябре ученые из Гарвардского университета (США) выяснили, почему средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, способствуют увеличению продолжительности жизни и замедляют старение.