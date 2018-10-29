Ворона или кошка: оптическая иллюзия вызвала обсуждения в Сети

Невероятная оптическая иллюзия привлекла внимание пользователей соцсетей. Один из читателей сайта Reddit разместил фотографию сидящей на полу дома «вороны».

Если рассматривать фото на большом экране, становится понятно, что на самом деле сфотографирована черная кошка. Она вывернула голову так, чтобы видеть снимающего хозяина. Необычный угол съемки и создает забавную оптическую иллюзию.

Через сутки с момента публикации снимок собрал почти 100 тысяч просмотров только на сайте Reddit. Пользователи в шутку предположили, что это «кошка-оборотень» или домашний любимец ведьм.