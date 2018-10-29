Валентина Матвиенко: опыт комсомола бесценен для России

«Важно, чтобы каждый молодой россиянин чувствовал сопричастность к судьбе своей страны. В этом смысле сила преемственности поколений и опыт ВЛКСМ бесценны для России, устремленной в будущее», — отметила политик.

Она добавила, что память о комсомоле должна служить нравственным ориентиром для юных граждан, «которым предстоит передать эстафету добрых дел на благо людей в XXI веке».

Матвиенко также сказала, что «Совет Федерации уделяет особое внимание совершенствованию законодательства в сфере молодежной политики, поддержке института молодежного парламентаризма и развитию патриотического воспитания».

По мнению спикера, молодое поколение — созидательный потенциал государства, его трудовой и интеллектуальный ресурс.