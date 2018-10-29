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11:11 (мск), источник: RTVi

Валентина Матвиенко: опыт комсомола бесценен для России

Сила преемственности поколений и опыт молодежной комсомольской организации бесценны для России, устремленной в будущее. Такое мнение 29 октября высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи со столетием ВЛКСМ.

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«Важно, чтобы каждый молодой россиянин чувствовал сопричастность к судьбе своей страны. В этом смысле сила преемственности поколений и опыт ВЛКСМ бесценны для России, устремленной в будущее», — отметила политик.

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Она добавила, что память о комсомоле должна служить нравственным ориентиром для юных граждан, «которым предстоит передать эстафету добрых дел на благо людей в XXI веке».

Матвиенко также сказала, что «Совет Федерации уделяет особое внимание совершенствованию законодательства в сфере молодежной политики, поддержке института молодежного парламентаризма и развитию патриотического воспитания».

По мнению спикера, молодое поколение — созидательный потенциал государства, его трудовой и интеллектуальный ресурс.

Матвиенко подчеркнула, что Россия всегда гордилась своей сильной, талантливой и инициативной молодежью, поскольку «молодые люди были так, куда звало их время, где было особенно трудно».

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