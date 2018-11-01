Источник: Это Кавказ / Наталья Крайнова

Село Кахиб расположено в 160 километрах от Махачкалы. Это три с лишним часа по горным дорогам, но они никому не покажутся скучными: ведь путь лежит по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, вдоль живописного Ирганайского водохранилища, в котором так красиво отражаются горы, мимо знаменитых унцукульских абрикосовых садов.

В Кахибе прописано более 2 тысяч человек, но постоянно живут около 700. Кахибцы — умелые каменщики, ездят по всей стране, зарабатывают на стройках.

В самом селе возделывают сады и огороды, держат овец и коров. В Кахибе есть школа-одиннадцатилетка и республиканская туберкулезная больница, как утверждают в местном сельсовете — одна из лучших в Дагестане. Видимо, горный воздух полезен для здоровья.

Источник: Это Кавказ / Наталья Крайнова

Но главная достопримечательность, конечно, старый Кахиб — каменные развалины старого села на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр. Они так органично вписаны в ландшафт, настолько сливаются со скалами, что издалека совершенно незаметны. Но стоит подойти ближе и начать подъем по узкой тропинке, перед глазами открываются великолепные виды, которые могли бы быть готовыми декорациями для «Властелина колец».

Источник: Это Кавказ / Наталья Крайнова

Как говорят дагестанские историки, ссылаясь на данные археологических раскопок, первые поселения появились здесь еще в V—VII вв. еках до нашей эры. Каменный Кахиб датируют VIII—X вв. еками нашей эры. В пользу датировки говорят языческие петроглифы, сохранившиеся на старых стенах. Ислам пришел в эти места лишь несколько столетий спустя.

По словам местных жителей, их предки поселились на крутых склонах, чтобы было легче отражать набеги завоевателей, а в 1965 году начали переселяться на более пологий левый склон ущелья.

Это были времена массового переселения горцев на равнину, и кахибцам предложили участок вблизи Махачкалы, но они наотрез отказались покидать свою родину.

Источник: Это Кавказ / Наталья Крайнова

Семь лет назад при поддержке Министерства культуры Дагестана в правобережном Кахибе была отреставрирована одна из сторожевых башен. Это 6-этажное строение высотой 20 метров, со стенами метровой толщины и плоской крышей, куда можно подняться по приставным деревянным лестницам, — обязательный пункт для всех туристов. Говорят, когда-то, заметив приближающегося врага, на таких башнях разжигали костры, передавая сигнал тревоги от одного села в другое. Еще говорят, что под старым Кахибом проложены подземные ходы, но, как их найти, никто не знает. Во всяком случае, туристам их не показывают.

Источник: Это Кавказ / Наталья Крайнова