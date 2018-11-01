Старый Кахиб
Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты древних строений. Это не декорации к фильму по мотивам Толкина, это Кахиб — село трудолюбивых каменщиков, которые чтут свою историю.
Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты древних строений. Это не декорации к фильму по мотивам Толкина, это Кахиб — село трудолюбивых каменщиков, которые чтут свою историю.
Село Кахиб расположено в 160 километрах от Махачкалы. Это три с лишним часа по горным дорогам, но они никому не покажутся скучными: ведь путь лежит по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, вдоль живописного Ирганайского водохранилища, в котором так красиво отражаются горы, мимо знаменитых унцукульских абрикосовых садов.
В самом селе возделывают сады и огороды, держат овец и коров. В Кахибе есть
Но главная достопримечательность, конечно, старый Кахиб — каменные развалины старого села на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр. Они так органично вписаны в ландшафт, настолько сливаются со скалами, что издалека совершенно незаметны. Но стоит подойти ближе и начать подъем по узкой тропинке, перед глазами открываются великолепные виды, которые могли бы быть готовыми декорациями для «Властелина колец».
Как говорят дагестанские историки, ссылаясь на данные археологических раскопок, первые поселения появились здесь еще в
Это были времена массового переселения горцев на равнину, и кахибцам предложили участок вблизи Махачкалы, но они наотрез отказались покидать свою родину.
Семь лет назад при поддержке Министерства культуры Дагестана в правобережном Кахибе была отреставрирована одна из сторожевых башен. Это 6-этажное строение высотой 20 метров, со стенами метровой толщины и плоской крышей, куда можно подняться по приставным деревянным лестницам, — обязательный пункт для всех туристов. Говорят,
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