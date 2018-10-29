Доказано существование загадочных спутников Земли

Источник: J. Slíz-Balogh

Точками Лангранжа или L-точками называют позиции в системе из двух массивных объектов, один из которых вращается вокруг другого, в которых другие небесные тела остаются неподвижными относительно обоих объектов. Точки L4 и L5 находятся на орбите одного из объектов, по обе стороны и на равном расстоянии от него.

В 1961 году польский астроном Казимеж Кордылевский обнаружил, что в L5 в системе Земля-Луна располагается два ярких пятна, которые, как он предположил, являются скоплениями пыли. Однако до сих пор их существование не было серьезного подтверждения существования этих объектов из-за их тусклого света. Многие астрономы считают, что облака должны были бы быть уничтожены солнечным ветром, гравитационными возмущениями светила и планет.