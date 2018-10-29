Доказано существование загадочных спутников Земли
Ученые Будапештского университета (Венгрия) подтвердили существование Облаков Кордылевского — двух скоплений космической пыли, которые находятся в точках Лангранжа в системе
Ученые Будапештского университета (Венгрия) подтвердили существование Облаков Кордылевского — двух скоплений космической пыли, которые находятся в точках Лангранжа в системе
Точками Лангранжа или
В 1961 году польский астроном Казимеж Кордылевский обнаружил, что в L5 в системе
Астрономы изучили степень поляризации излучения, исходящего из точек Лангранжа и их окрестностей. Исследователи выявили признаки поляризации, которая возникает при рассеянии прямого солнечного света на частицах пыли. При этом они исключили такие атмосферные явления, как перистые облака и конденсационные следы от самолетов, а также влияние дефектов в оптике телескопа. Кроме того, результаты наблюдения соответствовали картине, предсказанной компьютерными моделями.