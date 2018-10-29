Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лукашенко нарушил целый ряд "табу" Украины одним предложением
Находка на дне Черного моря потрясла ученых (фото)
Мать возмутилась ошибками учительницы в домашнем задании дочери
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Беременная Собчак в черном наряде затмила Анну Семенович
«Уральские пельмени» показали пустой зал в Перьми
Прохор Шаляпин стал телеведущим
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Малахова разнесли из-за эфира о скончавшемся Караченцове
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей руки
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Путин: Россия готова к новой военной операции
Разбитый Porsche и старые BMW: как отдыхают европейцы
Аниме как культура: автомобили фанатов анимации
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
12:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказано существование загадочных спутников Земли

Ученые Будапештского университета (Венгрия) подтвердили существование Облаков Кордылевского — двух скоплений космической пыли, которые находятся в точках Лангранжа в системе Земля-Луна. До сих пор многие астрономы не признавали существование этих загадочных объектов. Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Наверх
Источник: J. Slíz-Balogh

Точками Лангранжа или L-точками называют позиции в системе из двух массивных объектов, один из которых вращается вокруг другого, в которых другие небесные тела остаются неподвижными относительно обоих объектов. Точки L4 и L5 находятся на орбите одного из объектов, по обе стороны и на равном расстоянии от него.

Новость
Находка «охотника за планетами» потрясла учёных (видео)

В 1961 году польский астроном Казимеж Кордылевский обнаружил, что в L5 в системе Земля-Луна располагается два ярких пятна, которые, как он предположил, являются скоплениями пыли. Однако до сих пор их существование не было серьезного подтверждения существования этих объектов из-за их тусклого света. Многие астрономы считают, что облака должны были бы быть уничтожены солнечным ветром, гравитационными возмущениями светила и планет.

Астрономы изучили степень поляризации излучения, исходящего из точек Лангранжа и их окрестностей. Исследователи выявили признаки поляризации, которая возникает при рассеянии прямого солнечного света на частицах пыли. При этом они исключили такие атмосферные явления, как перистые облака и конденсационные следы от самолетов, а также влияние дефектов в оптике телескопа. Кроме того, результаты наблюдения соответствовали картине, предсказанной компьютерными моделями.

Справка
Представьте себя пришельцем. Что могут рассказать о людях «Вояджеры»: фото и музыкаRTVI разобрался, что же могут узнать инопланетяне с дисков, записанных 40 лет назад.
 В Госдуме предложили россиянам самим заработать на старость
Каким мы запомним Николая Караченцова. Фото
Lion Air рассказала о неисправности на разбившемся Boeing 737
Ученые назвали девять признаков старения организма
Рукопожатие Меркель с Путиным и Эрдоганом «вызвало тошноту» Bild
Японская принцесса отказалась от титула ради замужества
Без права на труд: почему россияне все дольше ищут работу?
Тренер «Реала» попрощался с игроками после разгрома от «Барсы»
Как в «Терминаторе»: китайские ученые создали жидкого робота
Спорт
«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси Кажется, это был последний матч Лопетеги в Мадриде
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Разбитый Porsche и старые BMW: как отдыхают европейцы Забежав в паддок австрийской трассы Red Bull Ring, мы обнаружили там кучу интересных машин — разных по возрасту, но очень быстрых и крутых. Жаль, что не всегда целых...
Кино
Прохор Шаляпин стал телеведущим Певец получил работу на канале НТВ
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Полина Диброва ждет четвертого ребенка Жена телеведущего прячет фигуру под объемной одеждой
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь