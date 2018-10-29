Как выглядит дом, украшенный 800 садовыми лейками (фото)
Владельцу потребовалось 15 лет, чтобы собрать такую коллекцию.
Владельцу потребовалось 15 лет, чтобы собрать такую коллекцию.
В небольшой французской деревне
По словам Гейера, его увлечение началось еще 15 лет назад после того, как сестра подарила ему на Рождество полезный в хозяйстве подарок — лейку. С тех пор Бруно начал самостоятельно скупать лейки разных форм и размеров, а чтобы они не занимали места в доме, флорист решил украсить ими здание снаружи — и красиво, и актуально.
Со временем француз переименовал свой цветочный магазин в L’arroisoir («Лейка»). Зная увлеченность Бруно, друзья, родственники, соседи, а теперь и многочисленные туристы везут ему новые экземпляры для коллекции буквально со всего мира.
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