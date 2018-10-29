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11:32 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит дом, украшенный 800 садовыми лейками (фото)

Владельцу потребовалось 15 лет, чтобы собрать такую коллекцию.

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В небольшой французской деревне Ружмон-ле-Шато, которая находится в 370 километрах от Парижа, есть удивительный дом. Этот цветочный магазин флориста Бруно Гейера прославился даже за пределами Франции. А все потому, что владелец уже много лет коллекционирует садовые лейки, которыми украшает дом и прилегающую территорию.

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По словам Гейера, его увлечение началось еще 15 лет назад после того, как сестра подарила ему на Рождество полезный в хозяйстве подарок — лейку. С тех пор Бруно начал самостоятельно скупать лейки разных форм и размеров, а чтобы они не занимали места в доме, флорист решил украсить ими здание снаружи — и красиво, и актуально.

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Со временем француз переименовал свой цветочный магазин в L’arroisoir («Лейка»). Зная увлеченность Бруно, друзья, родственники, соседи, а теперь и многочисленные туристы везут ему новые экземпляры для коллекции буквально со всего мира.

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