Две трети россиян сочли, что неудачный пуск «Союза» не сказался на репутации РФ

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62% опрошенных считают, что престиж России не пострадал. Противоположной точки зрения придерживается треть (34%) опрошенных. 68% респондентов, согласно данным опроса, считают, что такой отрасли, как космонавтика, неудачные запуски неизбежны. В свою очередь, 26% респондентов, по данным ВЦИОМ, полагают, что это свидетельство «провала отечественной космической программы и кризиса в отрасли».

83% опрошенных сообщили социологам, что слышали о неудачном запуске ракеты «Союз» 11 октября.

Большинство россиян, как показали данные опроса, считают, что у России сильные позиции в освоении космоса. 38% опрошенных полагают, что позиции сохранены, а треть (34%) респондентов считает, что они усилены. Менее четверти россиян (23%) считают, что позиции потеряны.

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Подавляющее большинство респондентов (90%) считает, что России нужно участвовать в освоении космоса. Почти половина россиян (46%) придерживается мнения, что осваивать космос необходимо для обеспечения обороноспособности страны. 53% опрошенных считают, что космонавтика нужна России для развития науки и технологий, а 16% респондентов полагают, что это нужно для обеспечения возможности на равных конкурировать с США, ЕС и Китаем. Каждый пятый россиянин (21%) считает, что освоение космоса поможет развитию авиакосмической промышленности и созданию новых рабочих мест.

«Россияне традиционно с пиететом относятся к отечественным научно-техническим достижениям.

Космонавтика воспринимается, как предмет особой гордости, и неудачи, широко освещаемые в СМИ, не меняют позитивный настрой опрашиваемых.

Память о нашем первенстве в освоении космоса формирует, и будет формировать текущие оценки. Именно поэтому возникающие проблемы воспринимаются, как временные", — комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, слова которого приводит пресс-служба социологического центра.

Инициативный социологический опрос был проведён 20 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.