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11:45 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

Как в «Терминаторе»: китайские ученые создали жидкого робота

Вдохновившись легендарным T-1000 из фильма «Терминатор-2», ученые создали своего жидкого робота. Он совсем не злой и очень маленький.

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Изобретение китайских ученых умещается на ладони. Это пластиковое колесико, внутри которого — капля жидкого металла и литиевая батарейка. Контролируя напряжение батарейки, можно изменять центр тяжести металла, благодаря чему колесико катится в одну или другую сторону.

Работа над проектом жидкого робота началась 6 лет назад, когда ученые познакомились с уникальными свойствами жидких металлических сплавов — высокой электропроводностью, контролируемым поверхностным натяжением и необычайной гибкостью.

Мы думаем, что такие сплавы могут помочь при создании роботов, которые меняют форму. Ну, а я, конечно, сразу подумал о роботе типа T-1000 из фильма «Терминатор», который я видел в 10 лет.
Тан Шиян
один из создателей робота

Таких роботов в будущем можно использовать для спасательных миссий. Например, при ликвидации последствий землетрясений для спасения людей из полуразрушенных домов. Подобные роботы в теории смогут проползать под заблокированные двери и просачиваться в щели. Концепцию можно масштабировать и в сторону уменьшения — тогда изобретение китайских ученых можно будет использовать для адресной доставки лекарств в организме человека.

Это видео показывает основные этапы работы над проектом:

Во время загрузки произошла ошибка.
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