Под Брянском погибла одна из основательниц WWF в России Лора Уильямс

«Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади. Похороны в деревне Чухраи Брянской области во вторник, 30 октября, в час дня», — написал Шпиленок на своей странице в Facebook.

Как отметили в WWF России, именно с Лоры началась история фонда в РФ. «Невозможно описать, как много значил и как много сделал этот человек для фонда. Лора выросла в Колорадо, она обожала лошадей и дикую природу. Лора была убеждена, что две такие большие и сильные страны, как США и Россия, должны договориться и сделать все возможное, чтобы сохранить природу нашей планеты», — отметили в фонде.

В 1993 году 23-летняя Лора Уильямс приехала в Россию, чтобы работать в WWF. Четыре года она посвятила работе в московском офисе, воплотив в жизнь десятки природоохранных программ, в числе которых был заповедник «Брянский лес».

«Чтобы помочь сохранить это богатство, Лора переехала в деревушку Чухраи под Брянском, где и осталась жить с мужем Игорем Шпиленком, известным фотографом-натуралистом. Любовь Лоры к природе не знала границ: за время жизни в России она поучаствовала и в сохранении природы Камчатки, переехав с семьей, мужем и двумя сыновьями, в городок Елизово, чтобы наладить работу по программам WWF России», — рассказали в фонде.

Затем Уильямс вернулась в Брянскую область и начала развивать проект «Человек и Лошадь». «Новый проект вдохновленной русской американки — программа личностных тренингов с лошадьми. Лора жила этим проектом, в его основе — идея равенства: животные должны быть партнерами, а не слугами», — пояснили в WWF.