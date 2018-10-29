Глубоководного ушастого осьминога засняли на видео

Команда судна Nautilus, работающая у побережья Калифорнии, сняла на видео редкого осьминога, род которого за характерные «уши» получил прозвище Дамбо в честь слоненка-героя диснеевского мультфильма. Видео с осьминогом опубликовано на официальном YouTube-канале экспедиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ayCdTH7k6eU?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Осьминоги рода гримпотевтис (Grimpoteuthis) обитают на глубине от 100 метров до пяти километров, обычно плавая у самого дна океана. Как правило, их размер не превышает 20−30 сантиметров, хотя однажды ученые обнаружили представителя этого рода длиной 1,8 метра.

Осьминог Дамбо, которого заснял телеуправляемый необитаемый подводный аппарат Hercules, был достаточно крупным, длиной около 60 сантиметров, и находился на глубине в 3,2 километра. Судно Nautilus сейчас работает в районе потухшего подводного вулкана Дэвидсона в морском заповеднике Монтерей-Бэй у берегов Калифорнии.

Ранее другая группа исследователей впервые увидела морской огурец Enypniastes eximia у берегов Антарктиды: за необычный внешний вид представителей рода Enypniastes прозвали «безголовым куриным монстром» или «испанским танцором».