Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Апокалипсис через год: будет Третья мировая - военные уверены
Синий китайский БТР насмешил интернет (фото)
Овечкин осчастливил двух юных фанатов «Вашингтона»
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Беременная Собчак в черном наряде затмила Анну Семенович
«Уральские пельмени» показали пустой зал в Перьми
Муж и жена одновременно заболели раком груди
Названы самые полезные комнатные растения
Малахова разнесли из-за эфира о скончавшемся Караченцове
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей руки
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Путин: Россия готова к новой военной операции
Синий китайский БТР насмешил интернет (фото)
Красивейшее озеро внезапно исчезло (фото)
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как дизайнер обустроила однушку с гардеробной
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
11Лучшие фото звезд
12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Японская принцесса сыграла свадьбу с простолюдином

Японская принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница императора Японии Акихито, вышла замуж за простолюдина Кея Мория и потеряла свой статус.

Наверх
Источник: AP 2018

Об этом сообщил информационный портал Japan Today.

Церемония прошла в храме Мэйдзи в Токио, крупнейшем святилище в городе. Во время церемонии жених и невеста вместе выпили саке из трех чашек по синтоистскому ритуалу и обменялись кольцами по западному обычаю на глазах у 30 гостей.

28-летняя невеста была одета и причесана в стиле периода Хэйан (с 794 по 1185 годы).

Принцесса попрощалась с императором Акихито на прошлой неделе. Она выразила надежду, что сможет помогать ему и его супруге как бывший член семьи.

В японской императорской семье мужчины могут жениться на простолюдинках, которые за счет этого получают императорский статус. Если же женщина выходит замуж не за представителя знати, она обязана отказаться от своего статуса. Аяко Такамадо получила в качестве компенсации за это около 107 миллионов йен (примерно 62,8 миллиона рублей) из государственной казны.

«Я переполнена счастьем», — призналась невеста журналистам.

Ее 32-летний жених, работающий в судоходной компании, заявил, что сделает все, чтобы принцесса безболезненно прошла период адаптации к жизни вне дворца.

Пара объявила о готовящейся свадьбе в июне. Принцесса призналась, что встретила Морию меньше года назад. Они сблизились из-за общего желания сделать мир лучше, а также совместных интересов: лыж, книг и путешествий.

Старшая внучка правящего императора Японии Акихито и императрицы Митико, принцесса Мако Акисино, тоже собирается выйти замуж за простого человека. Свадьба назначена на 2020 год.

Читайте также:

 В Госдуме предложили россиянам самим заработать на старость
Каким мы запомним Николая Караченцова. Фото
Lion Air рассказала о неисправности на разбившемся Boeing 737
Ученые назвали девять признаков старения организма
«Тошно от поведения канцлера»: за что критикуют Меркель
Без права на труд: почему россияне все дольше ищут работу?
Тренер «Реала» попрощался с игроками после разгрома от «Барсы»
Как в «Терминаторе»: китайские ученые создали жидкого робота
Спорт
«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси Кажется, это был последний матч Лопетеги в Мадриде
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Разбитый Porsche и старые BMW: как отдыхают европейцы Забежав в паддок австрийской трассы Red Bull Ring, мы обнаружили там кучу интересных машин — разных по возрасту, но очень быстрых и крутых. Жаль, что не всегда целых...
Кино
Прохор Шаляпин стал телеведущим Певец получил работу на канале НТВ
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
Полина Диброва ждет четвертого ребенка Жена телеведущего прячет фигуру под объемной одеждой
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь