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13:20 (мск), источник: Индикатор

В Перу нашли древнюю камеру с идолами в масках

Перуанские археологи нашли в руинах столицы средневекового государства индейцев чиму помещение с 19 деревянными идолами, некоторые из которых носят глиняные маски. Возраст артефактов оценивается в 800 лет. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры страны Патрисия Бальбуэна.

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Источник: Peru Ministry of Culture

Культура индейцев чиму существовала в доколумбовой Южной Америке, на территории современного Перу, примерно с 900 по 1470 год. В период расцвета население столицы страны — Чан-Чана — достигало, по оценкам историков, 60 тысяч человек, что делало его крупнейшим на континенте в то время. Государство чиму пришло в упадок в конце XV века, после инкского завоевания.

Источник: Peru Ministry of Culture

«В проходе, недавно обнаруженном в крепости Чан-Чана, было обнаружено 19 деревянных идолов с глиняными масками», — сказала Бальбуэна. Идолы сделаны похожими на людей, высота каждого из них — около 70 сантиметров. Каждый из идолов держит жезл, а за их спинами виднеются округлые объекты, которые могут изображать щиты. Ученые считают, что идолы относятся к XII—XIII вв.екам, что делает их древнейшими известными на данный момент скульптурами в регионе.

Источник: Peru Ministry of Culture

Стены коридора, где археологи обнаружили артефакты, были покрыты рельефными изображениями из глины. По большей части они представляли собой волнообразные узоры, рыболовные сети и свитки. Находка была сделана во время работ в комплексе Утж Ан, которые продлятся до 2020 года.

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