В Перу нашли древнюю камеру с идолами в масках

Источник: Peru Ministry of Culture

Культура индейцев чиму существовала в доколумбовой Южной Америке, на территории современного Перу, примерно с 900 по 1470 год. В период расцвета население столицы страны — Чан-Чана — достигало, по оценкам историков, 60 тысяч человек, что делало его крупнейшим на континенте в то время. Государство чиму пришло в упадок в конце XV века, после инкского завоевания.

Источник: Peru Ministry of Culture

«В проходе, недавно обнаруженном в крепости Чан-Чана, было обнаружено 19 деревянных идолов с глиняными масками», — сказала Бальбуэна. Идолы сделаны похожими на людей, высота каждого из них — около 70 сантиметров. Каждый из идолов держит жезл, а за их спинами виднеются округлые объекты, которые могут изображать щиты. Ученые считают, что идолы относятся к XII—XIII вв. екам, что делает их древнейшими известными на данный момент скульптурами в регионе.

Источник: Peru Ministry of Culture