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13:55 (мск), источник: Mail Новости

Где находится крупнейшая бронзовая статуя в мире (фото)

Ее вес превышает 700 тонн.

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Большинство крупнейших статуй связано с Буддой, в том числе и самая большая бронзовая статуя в мире. Гигант возвышается на холме Линшань около города Уси в Китае.

Скульптура Будды Гаутамы достигает в высоту 88 метров. Для сравнения, это на 1 метр больше, чем у статуи «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Первый камень сооружения заложили в апреле 1994 года. Уже спустя три года, в ноябре 1997-го, состоялось торжественное открытие памятника.

Вес статуи превысил 700 тонн. Она стоит на пьедестале в форме лотоса. Диаметр цветка составляет 9 метров.

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Рядом с гигантским Буддой находится храм Сянфу, а также Усийская государственная туристическая зона озера Тайху.

Самой высокой статуей Будды на сегодня считается Будда Весеннего Храма в посёлке Чжаоцунь китайского уезда Лушань. Ее высота — 128 метров.

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Будда Весеннего Храма
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