Где находится крупнейшая бронзовая статуя в мире (фото)

Большинство крупнейших статуй связано с Буддой, в том числе и самая большая бронзовая статуя в мире. Гигант возвышается на холме Линшань около города Уси в Китае.
Скульптура Будды Гаутамы достигает в высоту 88 метров. Для сравнения, это на 1 метр больше, чем у статуи «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Первый камень сооружения заложили в апреле 1994 года. Уже спустя три года, в ноябре 1997-го, состоялось торжественное открытие памятника.
Вес статуи превысил 700 тонн. Она стоит на пьедестале в форме лотоса. Диаметр цветка составляет 9 метров.
Рядом с гигантским Буддой находится храм Сянфу, а также Усийская государственная туристическая зона озера Тайху.
Самой высокой статуей Будды на сегодня считается Будда Весеннего Храма в посёлке Чжаоцунь китайского уезда Лушань. Ее высота — 128 метров.