Зонд «Акацуки» получил красивые «цветные» фотографии Венеры

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«Недавно JAXA опубликовала данные, собранные “Акацуки” за прошлый год работы. Я взяла снимки, полученные ультрафиолетовой камерой зонда в двух разных диапазонах волн, объединила и окрасила их. Получились своеобразные “цветные” фотографии Венеры, на которых можно увидеть тонкие детали в устройстве ее атмосферы», — пояснила Буик.

Зонд «Акацуки», запущенный в мае 2010 года, должен был начать изучать тайны атмосферы Венеры в декабре 2010 года, однако он пролетел мимо планеты из-за проблем с работой двигателей. Через пять лет, когда «Акацуки» вернулся к Венере, сделав круг вокруг Солнца, инженеры смогли затормозить зонд и вывести его на стабильную орбиту вокруг планеты, фактически воскресив миссию, уже считавшуюся потерянной.

Фоторепортаж Лучшие фото звезд

За последующие три года японскому аппарату удалось получить массу информации по устройству атмосферы Венеры, ее климату и другим ее тайнам. К примеру, ему удалось найти намеки на то, что жизнь, если она существует на «утренней звезде», может прятаться в ее «кислотных» облаках, а также объяснить загадку непостоянной продолжительности дня на «сестре» Земли.

Как изначально предполагали ученые, японский зонд должен был проработать на орбите Венеры около двух лет. Он уже превзошел их ожидания, а текущие запасы топлива и общее состояние космического аппарата позволяют надеяться на то, что «Акацуки» сможет прожить еще несколько лет.

Недавно «Акацуки» передал на Землю новую порцию научных данных и снимков, полученных его ультрафиолетовой камерой во время наблюдений за атмосферой Венеры.