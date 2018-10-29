Зонд «Акацуки» получил красивые «цветные» фотографии Венеры

«Недавно JAXA опубликовала данные, собранные “Акацуки” за прошлый год работы. Я взяла снимки, полученные ультрафиолетовой камерой зонда в двух разных диапазонах волн, объединила и окрасила их. Получились своеобразные “цветные” фотографии Венеры, на которых можно увидеть тонкие детали в устройстве ее атмосферы», — пояснила Буик.
Зонд «Акацуки», запущенный в мае 2010 года, должен был начать изучать тайны атмосферы Венеры в декабре 2010 года, однако он пролетел мимо планеты из-за проблем с работой двигателей. Через пять лет, когда «Акацуки» вернулся к Венере, сделав круг вокруг Солнца, инженеры смогли затормозить зонд и вывести его на стабильную орбиту вокруг планеты, фактически воскресив миссию, уже считавшуюся потерянной.
За последующие три года японскому аппарату удалось получить массу информации по устройству атмосферы Венеры, ее климату и другим ее тайнам. К примеру, ему удалось найти намеки на то, что жизнь, если она существует на «утренней звезде», может прятаться в ее «кислотных» облаках, а также объяснить загадку непостоянной продолжительности дня на «сестре» Земли.
Как изначально предполагали ученые, японский зонд должен был проработать на орбите Венеры около двух лет. Он уже превзошел их ожидания, а текущие запасы топлива и общее состояние космического аппарата позволяют надеяться на то, что «Акацуки» сможет прожить еще несколько лет.
Недавно «Акацуки» передал на Землю новую порцию научных данных и снимков, полученных его ультрафиолетовой камерой во время наблюдений за атмосферой Венеры.
Используя снимки, на которых можно увидеть то, как распределены углекислый газ, серная кислота и другие газы по воздуху «утренней звезды», Буик раскрасила эти фотографии, сделав вторую планету Солнечной системы менее «монохромной», чем она выглядит в реальности.